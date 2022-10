Besuch beim Bora-Team: Wenn der Radprofi menschelt

In lockerer Atmosphäre lässt der Bora-Rennstall seine bislang erfolgreichste Saison ausklingen. Lokalaugenschein im Ötztal, wo Herausforderungen fern des Sattels für beste Stimmung sorgen.

Wie heißt der Altweibersommer eigentlich auf Englisch? Da kommt Bernhard Eisel, der als TV-Experte sonst so eloquent und fließend von den großen Radrennen berichtet, ins Stocken. Statt Etappenprofile oder Renntaktiken zu analysieren steht der Ex-Profi (zwölf Tour-Teilnahmen) an diesem strahlenden Herbsttag auch nicht an einem der legendären Anstiege in Frankreich oder Italien, sondern am Fuße eines Hangs über Sölden und soll der Delegation seines Rennstalls Bora-Hansgrohe die soeben von der Führerin erläuterten Charakteristika der Ötztaler Alpen übersetzen. Auf „Indian Summer“, wie es das Wörterbuch später vorschlägt, kommt in diesem Moment jedenfalls niemand, die scherzhafte Annäherung mit „old women“ erntet ebenso Lacher wie die folgende Titulierung der Zirbe dank ihrer lokalen Anwendungsmöglichkeiten als „Schnaps tree“.

Genau diese lockere Stimmung ist das erklärte Ziel, das das deutsche World-Tour-Team für den Saisonausklang in den Tiroler Bergen ausgegeben hat. Nach einem langen, zehrenden Rennprogramm gilt es nun, den größten Erfolg des Rennstalls – der Australier Jai Hindley fuhr beim Giro d'Italia den ersten Sieg bei einer der drei großen Rundfahrten ein – Revue passieren zu lassen, die Neuzugänge zu begrüßen und die Vorbereitungen für 2023 zu beginnen. Denn noch schwieriger, als in die Spitze vorzustoßen, ist es, sich dort zu halten, weiß Teamchef Ralph Denk. „Einen Mega-Erfolg wie den Giro zu bestätigen, ist nicht so einfach. Daran werden wir in Zukunft gemessen“, sagt der Bayer.