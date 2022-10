(c) Erich Spiess / EXPA / picturedesk.com (Erich Spiess)

Als ÖSV-Generalsekretär ist Christian Scherer der oberste Krisenmanager der Skination. Über unglückliche Kommunikation, aktuelle Liftkartenpreise und dazu, warum es mit FIS-Präsident Johan Eliasch alles andere als friktionsfrei läuft.

Eine bedrohliche Gemengelage braut sich über der Skination Österreich zusammen. Klimawandel, Energiekrise, Teuerung, das belastete Image aus Pandemiezeiten, dazu ein Nachwuchsproblem. Wie wollen Sie darauf die richtigen Antworten finden?

Christian Scherer: Indem wir offen und selbstkritisch reflektieren. Indem wir den volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen des Skisports in den Vordergrund stellen. Indem wir die Leute erinnern, dass der Skisport Teil der DNA des Landes ist und uns auch in schwierigen Zeiten ein Selbstwertgefühl gab. Natürlich prägt unsere Geschichte, deshalb ist es in Österreich schwierig, Nationalstolz auszudrücken, ohne gleich einen Stempel zu bekommen. Ich glaube, man war demütig und hat noch zu wenig gezeigt, wie wichtig der Skisport für die Gesellschaft ist. Unsere Kernbotschaft ist: Ja, der Skisport ist sich seiner exponierten Position bewusst. Aber auch, dass es ressourcenschonende Konzepte dafür gibt. Und dass man den Wintersport nicht nur als Freizeitvergnügen ansehen sollte, sondern als Wirtschaftszweig, für den dieselben Regeln gelten sollten wie für alle anderen Branchen.

Wieso ist man denn auch in den aktuellen Krisen schon wieder so exponiert?

Ich bin ganz offen: Ich glaube, dass der Wintertourismus mit seiner Kommunikationspolitik nicht immer glücklich agiert hat. Es wurden viel mehr die wohlhabenden Betreiber der Skigebiete in den Vordergrund gestellt als die positiven Effekte des Skisports. Diese sollten wir herausarbeiten. Und: Es mag früher Bausünden und massive Eingriffe in die Natur gegeben haben, aber jetzt ist eine Generation am Werk, die wesentlich sensibler vorgeht.