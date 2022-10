Robert Habeck: Der Vizekanzler der Schmerzen

In Deutschland war er die politische Überfigur der ersten Kriegsmonate. Nun kämpft Grünen-Chef Robert Habeck mit der Anti-Atom-Folklore seiner eigenen Partei – und mit seinem ewigen Widersacher.

In schwarzem Hemd, die Ärmel hochgekrempelt, stellt sich Robert Habeck vor jene, denen er ein Stück weit seine Karriere verdankt. Fünf Minuten schafft er, bis ihm die Stimme wegbricht. „Nie habe ich mich so zu Hause gefühlt wie in dieser Phase“, sagt der deutsche Vizekanzler. „Nie war ich so stolz auf diese Partei.“



Habeck schluckt die aufwallenden Tränen herunter, seine Unterlippe zittert. Vor ihm erheben sie sich aus ihren Sitzen, tosender Applaus dringt durch die Halle in Bonn, in der die Grünen am Freitag ihren Parteitag abhielten. Es ist, als wäre nichts passiert. Als wäre der Mann, der da oben auf der Bühne um seine Fassung zu ringen scheint, nie von seinem imaginären Thron als Kanzler der Herzen gestoßen worden. Als wäre er noch immer der beliebteste Politiker im mächtigen Deutschland.