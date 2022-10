Pochierte Eier aus Anatolien

„Coming Home“ Haya Molcho, Brandstätter, 208 Seiten, 35 Euro

Zutaten: für den Joghurt: 26g Dillspitzen, 8g Knoblauch, 800g griechischer Joghurt, 8g Salz. Für das Harissa-Öl: 16g Olivenöl, 8g Harissa. Für die Eier: 8Eier, 1 Schuss Essig, Salz. Dazu: Dill, Sauerteigbrot

Zubereitung: Dill fein schneiden, Knoblauch fein reiben. Alle Zutaten für den Joghurt gut vermischen. Olivenöl und Harissa vermengen und mit einem Stabmixer mixen. Eier in Tassen aufschlagen, vorsichtig in siedendes Wasser mit Essig und etwas Salz gleiten lassen und 3–4 Minuten pochieren. Joghurt auf Tellern anrichten. Je 2 Eier darauf anrichten. Mit Harissa-Öl beträufeln und mit Dill dekorieren. Mit geröstetem Sauerteigbrot servieren.

Aus dem Buch „Coming Home“ (siehe unten).

Buchtipp

Familie steht für Haya Molcho im Mittelpunkt – nicht umsonst sind ihre vier Söhne Namensgeber des Neni. In ihrem fünften Kochbuch feiert sie ihre Familie nun so richtig: Jeder bekommt darin ein eigenes Kapitel, farbenfroh, gefüllt mit Anekdoten, Fotos und (Lieblings-)Rezepten. Die sind vielfältig, von Focaccia mit Kebab über Chorizopasta bis zu Shabbatbohnen. Etwas irritierend sind bei manchen Rezepten die grammgenauen Mengenangaben (24g Dill, 16g Olivenöl, 6g Fenchelgrün). Aber gut: Es muss wahrscheinlich nicht immer so streng sein. Und wer nicht nur kochen, sondern auch die Molchos näher kennenlernen will, hat mit dem Buch sicher Freude.

