Japanischer Ahorn: Ein Baum mit Fingern

Das ist der anmutige Acer palmatum, der auch als Japanischer Ahorn bekannt ist und mit vielen Formen und Blattfärbungen jedem Garten – oder gar Balkon – zur Zier gereicht.

Der Herbst ist bekanntlich die beste Pflanzzeit für Gehölze, denn der Boden ist nun konstant feucht, und das oberirdische Wachstum ist abgeschlossen. Bäume und Sträucher können jetzt jedoch noch einwurzeln und sich für die kommende Saison rüsten. Spätestens Mitte November sollten sie in der Erde sein. Wer einen kleinen Garten hat, setzt einfach Gehölze, die klein bleiben, oder solche, die langsam wachsen. Ihre beschattenden Qualitäten werden im nächsten heißen, trockenen Sommer der Anlage zugutekommen.

Die Klassiker unter den Kleinwüchsigen mit den sensationellsten Herbstfärbungen sind die diversen, in überblickbarem Sortenreichtum erhältlichen Japanischen Ahorne, wobei es mir nie gelungen ist, den Unterschied zwischen Schlitz- und Fächerahorn zu recherchieren. Beide heißen botanisch Acer palmatum, wobei palma das lateinische Wort für Handfläche ist, und tatsächlich sind die Blättchen oft so tief eingeschnitten, dass man an filigrane Händchen denken kann. Es gibt unzählige Zuchtformen, die meisten wachsen eher langsam, werden nicht zu hoch, wollen nicht geschnitten werden und verzaubern auch vor dem Herbst mit teilweise mehrfarbigem Laub und exquisiter Gestalt.