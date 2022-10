Suspendierter United-Profi Greenwood offenbar festgenommen

Mason Greenwood hat Medienberichten zufolge gegen seine Kautionsauflagen verstoßen.

Der suspendierte Manchester-United-Profi Mason Greenwood ist erneut festgenommen worden und muss sich nun vor Gericht verantworten. Wie Janet Potter, die stellvertretende Oberstaatsanwältin des zuständigen Crown Prosecution Service North West am Samstag bestätigte, sei die Polizei von Greater Manchester dazu ermächtigt worden, den 21-Jährigen wegen eines angeblichen Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen festzunehmen.

Greenwoods Fall wird laut der Mitteilung bereits ab Montag vor dem Amtsgericht Manchester verhandelt. Der Stürmer war bereits im Jänner wegen des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung festgenommen worden, nachdem seine Freundin Bilder und Videos auf Instagram gepostet hatte. Seitdem war er auf Kaution auf freiem Fuß.

Greenwood wird vorgeworfen, sein mutmaßliches Opfer kontaktiert zu haben. Manchester United hatte Greenwood im Jänner suspendiert, kurz nachdem die Vorwürfe gegen ihn publik geworden waren. Seitdem darf er beim englischen Fußball-Rekordmeister weder spielen noch trainieren.

Greenwood hat in der Premier League in dieser Saison in bisher 18 Spielen fünf Tore für United erzielt, in der Champions League kam er viermal zum Einsatz (ein Treffer).

(APA/dpa)