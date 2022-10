Erdoğans Penholder statt Putins Würgegriff

Oder: Warum Tischtennis für Autokraten besser passt als Kampfsportarten.

Eine gute Nachricht diese Woche kommt aus Astana. In der Hauptstadt von Kasachstan trafen sich eine Reihe von problematischen politischen Führern beim Gipfel für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien. Dabei wurde erstmals klar, wofür diese riesigen kahlen Räume, in deren Mitte meist ebenso überdimensionierte Verhandlungstische stehen, tatsächlich gebraucht werden: Tischtennis.

Dort haben sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein kasachischer Amtskollege Kassym-Schomart Tokajew ein Match vor Kameras geliefert. In Hemd und Krawatte, aber ohne Sakko, also für ihre Verhältnisse ganz leger. Eine gute Nachricht ist das vor allem, weil hinter diesen finsteren Gesichtern offenbar doch noch Buben wohnen, die spielen wollen. Und zwar so etwas Harmloses wie Tischtennis. Wladimir Putin kam erst später zum Gipfel, da besteht dann die Gefahr, dass die Judomatte ausgerollt werden muss. Weil Putin will immer nur kämpfen.