Wohin mit toten Walen?

Kadaver von Meeressäugern, die an Küsten angeschwemmt werden, sind der Natur willkommen, manchen Menschen auch, den meisten aber weniger.

Im 18. Jahrhundert war Nguyen 'Anh, ein Warlord in Vietnam, in endlose Kriege verstrickt, in einer verlorenen Seeschlacht wandte er sich in größter Not an die Götter. Bald tauchten zwei Wale aus dem Meer, sie trugen ihn mit seinem Schiff in Sicherheit. Das dankte ihnen der Gerettete, als er 1802 die Konkurrenten unter Kontrolle gebracht und Vietnam geeint hatte: Er verfügte, dass alle Wale in vietnamesischen Gewässern als Götter verehrt wurden.

Das werden sie bis heute, in über 1000 Tempeln an der Küste, in denen gestrandete Wale und andere Meeressäuger ihre letzte Ruhe finden: Wenn Fischer einen Kadaver am Ufer sehen, glauben sie, das Tier habe ihr Dorf als Ruhestätte gewählt, sie fühlen sich geehrt und verpflichtet, es zu bestatten, berichtet Vu Long – Gründer einer Naturschutz-NGO in Ho Chi Minh City, der die Schätze wissenschaftlich auswertet (Raffles Bulletin of Zoology 69, S. 481) –, nach ein paar Jahren in der Erde kommen die Knochen in die Tempel (Hakai Magazine 7. 9.)