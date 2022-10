Entscheidende Woche für Regierungsbildung in Italien

Anfang der Woche tagen die Fraktionen im Parlament, danach kann der offizielle Prozess der Regierungsbildung beginnen. Die Amtseinführung soll voraussichtlich am 24. Oktober stattfinden.

Drei Wochen nach der Parlamentswahl in Italien und dem Wahlsieg der Rechtsaußenpolitikerin Giorgia Meloni beginnen entscheidende Tage für das politische Rom. Das Parlament hat in seiner ersten Sitzung seine Chefs gewählt. Anfang der Woche tagen die Fraktionen im Parlament, danach kann der offizielle Prozess der Regierungsbildung beginnen.

Die Wahl der Parlamentspräsidenten Ignazio La Russa und Lorenzo Fontana hat bereits Risse in der Mitte-Rechts-Koalition um die Rechtspopulistin Meloni verursacht. Der Expremier und Chef der rechtskonservativen Partei Forza Italia, Silvio Berlusconi, reagierte laut Medienangaben verärgert auf das Veto Melonis gegen einige Ministerkandidaten, die er für die neue Regierung vorgeschlagen hat. Diese antwortete auf Kritik Berlusconis mit den Worten, sie sei "nicht erpressbar".

Meloni mit Veto gegen Berlusconi-Vertraute

Hintergrund ist der Streit um die Berlusconi-Vertraute Licia Ronzulli. Berlusconi wollte diese als Gesundheits- oder Bildungsministerin in der neuen Regierung, Meloni hat jedoch ein Veto gegen die Mailänderin eingereicht und gibt nicht nach.

Aus Protest gegen Meloni hatten die Forza Italia-Senatoren nicht für den Kandidaten ihrer Partei Fratelli d'́Italia (FdI/Brüder Italiens) für den Senatsvorsitz, Ignazio La Russa, gestimmt. Der 75-jährige La Russa wurde trotzdem mit Hilfe der Stimmen einiger oppositioneller Senatoren gewählt. Der Streit im Rechtsblock ist kein gutes Omen in Hinblick auf die bevorstehende Regierungsbildung in Rom.

Amtseinführung am 24. Oktober

Nach der Wahl der Parlamentspräsidenten wird Staatsoberhaupt Sergio Mattarella voraussichtlich am kommenden Donnerstag die Beratungen über die Bildung einer neuen Regierung beginnen. Er trifft zuerst mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern zusammen, danach folgen Konsultationen mit den Vorsitzenden der wichtigsten Parteien.

Erwartet wird, dass Meloni, Vorsitzende von Fratelli d'Italia und der Mitte-Rechts-Koalition mit Lega und Forza Italia, den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. An diesem Tag sollten die offiziellen Verhandlungen mit den politischen Verbündeten über die Ministerposten und das Regierungsprogramm beginnen. Bei erfolgreichem Abschluss der Gespräche könnte Meloni zum Präsidenten zurückkehren und "den Vorbehalt aufheben". Die neue Regierung wird dann umgehend öffentlich bekanntgegeben und noch am selben oder spätestens am folgenden Tag vor dem Staatspräsidenten vereidigt. Dies wird voraussichtlich am 24. Oktober erfolgen.

Die Premierministerin könnte sich einige Tage Zeit nehmen für ihre Ansprache zur Amtseinführung, die sie den Parlamentskammern vorlegen wird. Zehn Tage nach der Amtseinführung muss sich die neue Regierung einer Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen.