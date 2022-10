Drogenlenkerin kollidiert in Wien mit Polizeiauto

Der Streifenwagen verfolgte gerade einen Raser, als der Unfall passierte. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt ins Spital gebracht, die 20-Jährige blieb unversehrt.

Eine Drogenlenkerin ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Alsergrund in ein Polizeiauto gekracht. Der Streifenwagen verfolgte gerade einen Raser, als der Unfall passierte. Das Polizeiauto übersetzte die Kreuzung am Liechtenwerder Platz, die 20 Jahre alte Probeführerscheinbesitzerin war verbotenerweise auf einer Busspur unterwegs und fuhr ebenso in die Kreuzung ein, dort kam es zur Kollision. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Polizisten wurden ins Krankenhaus gebracht, die junge Frau blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde die Suchtgiftbeeinträchtigung der 20-Jährigen festgestellt und in der weiteren Folge durch eine amtsärztliche Untersuchung bestätigt. Im Auto hatte die Frau auch geringe Mengen Cannabis, dieses wurde sichergestellt. Der Frau wurde der Probeführerschein abgenommen und sie wird mehrfach angezeigt.

(APA)