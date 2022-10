Warum ich nicht reich sein muss, um mein Geld in Aktien anzulegen

In dieser Podcastfolge räumen wir mit den bekanntesten Mythen über den Aktienmarkt auf und erklären, worauf man beim Einstieg ins Wertpapiergeschäft achten soll. Die Wiener Expertin und Podcasterin „Investorella“ Larissa Kravitz beantwortet die Fragen und erklärt die Unterschiede von ETFs, Fonds und Zertifikaten.

ETFs, Fonds und Zertifikate - was ist eigentlich was? Wieso sind ETFs seit Jahren so populär? Welche Vorteile haben Fonds? Und sind Zertifikate wirklich so komplex, wie es gern heißt? Womit sollen Einsteiger beginnen und vor allem, reichen wirklich schon 50 oder 100 Euro pro Monat beim ersten Investment? Zu Gast in dieser Folge mit Anna Wallner ist die Investmentexpertin, Autorin und Podcasterin "Investorella" Larissa Kravitz. Zu Wort kommt auch Markus Kaller, Wertpapierexperte bei der Erste Group.

Die Cashcow der Woche ist das Buch „Wie viel - Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht“ von Mareice Kaiser, das am 18. Oktober bei Rowohlt erschienen ist.

Den darin erwähnte Wohlstandsrechner von „Zeit Online" aus dem Jahr 2021 finden Sie hier.

