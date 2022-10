Auf den Kaufrausch folgt das Chaos bei Nottingham

22 Neuzugänge, aber nur ein Sieg als Tabellen- letzter: Bei der Ursachenforschung hat der Investor einen blinden Fleck.

Nottingham/Wien. Noch ohne eine Partie in der Premier League gespielt zu haben, war Nottingham Forrest diesen Sommer bereits in aller Munde. Als Aufsteiger wird einem eigentlich selten die Ehre zuteil, in einem Atemzug mit Europas Kalibern wie Manchester City, Real Madrid oder Bayern München erwähnt zu werden. Verantwortlich dafür war der Kaufrausch des englischen Traditionsvereins: Gleich 22 Profis wurden im Sommer verpflichtet, mit Ausgaben von über 160 Millionen Euro gab man mehr aus als die eingangs genannten Großklubs, lediglich die Ligakonkurrenten Chelsea, West Ham und Tottenham waren noch spendabler gewesen.

Die erste Zwischenrechnung zehn Runden später ist jedenfalls alles andere als ein Ruhmesblatt: Das 0:1 bei den Wolverhampton Wanderers war die bereits siebente Niederlage in dieser Saison, mit fünf Punkten (7:23 Toren) rangieren die „Tricky Trees“ am Ende der Tabelle. So hatten sich weder die Fans, deren Geduld angesichts der lange zurückliegenden Hochzeiten (Meistertitel 1978, Cup der Landesmeister 1979, 1980) schon hart auf die Probe gestellt wurde, das Comeback eines der ältesten Vereine des Landes (Gründung 1865) in der höchsten Spielklasse nach 23 Jahren vorgestellt, noch Investor Evangelos Marinakis, der den Klub 2017 übernahm.