Die Fronten in der Ukraine verhärten sich

Russlands Armee kommt kaum voran und setzt den Beschuss ziviler Ziele fort. Mindestens elf russische Rekruten sterben bei einem „Terrorangriff“.

Kiew/Moskau. Wenn sich Wladimir Putin von dem russischen Dauerbeschuss der Ukraine einen durchschlagenden Kriegserfolg erwartet hat, so wurde er spätestens am Sonntag enttäuscht: Der Raketen- und Bombenhagel über der südukrainischen Stadt Nikopol zeitigte keine strategisch bedeutsame Wirkung – abseits von Schäden an 20 Häusern und dem städtischen Stromnetz sowie sechs verletzten Zivilisten. Nikopol liegt dem zuletzt mehrfach beschossenen Atomkraftwerk Saporischschja gegenüber – am anderen Ufer des hier zum Stausee geformten Flusses Dnipro. Die Situation in dem größten, von russischen Truppen kontrollierten AKW Europas verschlechtert sich nach Worten des ukrainischen Atombehörde-Chefs mit jeder Woche. Die Besatzer hätten unter anderem das Verwaltungsgebäude, ein Schulungszentrum und einen Reaktorblock beschädigt.

Nach den ukrainischen Fortschritten im September ist der Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren zuletzt wieder zum Stellungskrieg verkommen. Am Wochenende lieferten sich die Ukrainer und Russen Artillerieduelle – die von Moskau unterstützten Kräfte machten die ukrainische Armee am Sonntag für 40 Attacken auf Ziele in der von Russland anerkannten „Volksrepublik Donezk“ innerhalb von 24 Stunden verantwortlich. Der Militärgouverneur des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, berichtete am Sonntag von einem Toten und drei Verletzten in der Stadt. Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, wiederum sprach zuletzt von einer „sehr schwierigen Situation“ in den Gebieten Donezk und Luhansk. Am schwierigsten sei sie wie in den Tagen zuvor bei der von Russland angegriffenen Stadt Bachmut.