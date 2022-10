Mehr Energie wagen

Auf den öffentlichen Raum der Alpenrepublik rollt die vierte Welle der nachhaltigen Zerstörung zu.

Zusätzlich zur bereits bekannten Dechiffrierung der Strom- und Gasrechnung steht der Normalbürger nun vor der unerwarteten Herausforderung, nach dem nebenberuflichen Experten für Virologie auch noch das Ehrenamt des Privatdozenten für Energiepolitik zu übernehmen. Langfristig zwingt ihn dazu die im internationalen Einvernehmen getroffene Entscheidung zur Verringerung des CO 2 -Ausstoßes, der russische Bär hat in einem Handstreich die Dramatik und die Dringlichkeit erhöht.

Der Autor Dr. Hatto Käfer war in den Europäischen Institutionen in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig.

Auf europäischer Ebene wurde mit dem Green Deal, Fit for 55 und der Taxonomie-Verordnung das Fundament gelegt, stellvertretend für die umfassende Krisenreaktion sei REPowerEU erwähnt. Österreich hat das Seinige insbesondere mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) getan. In Zeiten des Umbaus nicht nur der Energiepolitik, sondern in weiterer Folge auch der Wirtschaftspolitik Gedanken an Ästhetik, Landschafts- und Naturschutz oder Lebensqualität zu verschwenden, erscheint frivol. Den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, ist aber auch keine Lösung.