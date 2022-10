Durch Kremer hat die Violine Tränen in den Augen

Bewegender Abend 40 Jahre nach der Uraufführung in Wien: Geiger Gidon Kremer spielte das ihm 1980 von Sofia Gubaidulina gewidmete Violinkonzert „Offertorium“ mit dem RSO Wien unter Elim Chan.

Das „königliche Thema“ aus dem „Musikalischen Opfer“ ist es, was da anfangs mosaikhaft in den Bläsern erklingt. Doch anstatt mit dem letzten Ton zur Tonika zurückzukehren, tritt die Solovioline auf den Plan, weicht vom geraden Pfad mit gestischen Klängen ab, zieht die seufzenden Streicher mit hinein, eröffnet eine Kette expressiver Abwandlungen. Als würde das Thema vorn und hinten angeknabbert. Die Musik franst immer stärker aus, weitet sich ins Unbekannte, die Klänge tröpfeln und kullern, werden gläsern und zerbrechlich, kreischen vor Schmerz – mit der Geige als Vorsängerin, die Tränen in den Augen hat.

„Offertorium“ nannte Sofia Gubaidulina ihr 1980 entstandenes Violinkonzert. Der Titel ist eine Anspielung auf die Gabenbereitung der Messe und zugleich ein Verweis auf Bachs „Musikalisches Opfer“ BWV 1079, bei dem das Wort „Opfer“ ein Geschenk meint, in diesem Fall an Friedrich den Großen. Vom preußischen König soll ja genanntes Thema stammen, das Bach 1747 bei einer Audienz schon in kontrapunktischen Improvisationen verwendet hat. Nachträglich verarbeitete Bach dieses „Thema regium“ dann nach allen Regeln polyphoner Satzkunst, machte es im „Musikalischen Opfer“ zur Grundlage einer ganzen Werkserie, mit dem berühmten sechsstimmigen Ricercar als Krönung.