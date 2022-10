Bund vs. Länder: Asylstreit eskaliert

Die Zustände erinnern an das Jahr 2015: Weil die Länder zu wenige Quartiere bereitstellen, muss der Bund nun Zelte aufstellen. Der Widerstand ist groß.

Wien. Die Fotos erinnern an das Jahr 2015: Der Bund stellt aktuell auf grünen Wiesen Zelte auf, um der großen Zahl an Asylwerbern gerecht zu werden. Während das Innenministerium damit den Druck auf die Bundesländer erhöhen will, die ihre Quoten bei der Unterbringung großteils nicht erfüllen, ist die Bevölkerung zunehmen verunsichert – insbesondere im stark betroffenen Burgenland.

1. Wie hoch sind die Asylzahlen derzeit in Österreich?

Mehr als 56.000 Asylanträge wurden seit Jänner in Österreich gestellt. 2021 waren es insgesamt 40.000. Dabei spielt die Balkanroute die zentrale Rolle: 90 Prozent aller Geflüchteten kommen derzeit über diese, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im „Profil“. Sie ist also alles, nur nicht geschlossen. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker hofft aktuell auf Änderungen des Visaregimes in Serbien, die uns „helfen werden“. Karner setzt zugleich auf die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen aus der Slowakei und Tschechien, um die Grenzen besser zu schützen. Eine EU-weite Lösung ist aber weiterhin nicht in Sicht.