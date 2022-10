Mit der Dunkelziffer stimmt so einiges nicht

Schrecklicher Verdacht: Die Dunkelziffer ist eigentlich eine Dunkelzahl. Nur sagt das keiner.

Die Dunkelziffer ist vermutlich höher. No shit, Sherlock! Und doch hört man diesen Satz immer wieder. Er ist halt eingelernt. Aber schauen wir ihn uns einmal genauer an. Wenn etwa die Zahl der Coronaneuinfektionen angegeben wird, sind das die gemeldeten Fälle. Dass manche Infektion nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurde, ist das, was die Dunkelziffer ausmacht. Und da liegt es doch in der Natur der Sache, dass die Summe der erfassten und der nicht erfassten Fälle höher ist. (Dass die Zahl der nicht bekannten Fälle höher als die der gemeldeten ist, ist in diesem Fall ja wohl nicht gemeint.) Interessant ist maximal, ob die Dunkelziffer hoch oder niedrig ist. Etwa auch in der Kriminologie – weil in der Kriminalstatistik nur angezeigte Straftaten erfasst werden. Doch werden eben manche Delikte nicht so häufig angezeigt – weil man etwa im familiären Umfeld davor zurückschreckt.

Um ein Bild zu bekommen, wie die Lage abseits der offiziellen Statistik aussieht, wird daher auch Dunkelfeldforschung betrieben. Dunkelfeld ist auch der treffendere Begriff, geht es doch um einen größeren Bereich und nicht um eine konkrete Zahl. Womit wir auch schon beim nächsten Punkt sind, warum mit der Dunkelziffer etwas nicht ganz stimmt – eine Ziffer ist einstellig, genau genommen sind das 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Eine Zahl kann aus einer Ziffer bestehen oder mehrere Ziffern können eine Zahl ergeben. Es müsste also eigentlich, wenn schon, Dunkelzahl heißen. Allein, ein japanischer Staatsanwalt übersetzte 1908 in seiner (deutschen) Dissertation die englische Bezeichnung „dark number“ mit Dunkelziffer. Und dieser Begriff verbreitete sich dann in der Fachsprache, aber auch in der Umgangssprache. Also sprechen heute unzählige Menschen eben von der Dunkelziffer. Und viel schlimmer: Die Dunkelziffer ist vermutlich noch höher!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.10.2022)