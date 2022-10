Designer Alfredo Häberli: „Ich folge keinen Trends“

Der Designer Alfredo Häberli hat so ziemlich alles entworfen, was die Designwelt begehrt. Nun hat er sich einen Traum erfüllt und seine erste Uhr gestaltet. Wir sprachen mit dem Schweizer über Ideen, Ikonen, das Weitervererben von Uhren und was Design mit Gefühlen zu tun hat.

Wir treffen Alfredo Häberli zum Frühstück im Hotel Guesthouse Vienna bei der Albertina. Der Schweizer Produktdesigner weilt auf Einladung von Rado in der Hauptstadt. Im Rahmen der Vienna Design Week stellte er die erste gemeinsame Uhr vor. Dass der gebürtige Argentinier danach noch das Wiener Nachtleben erforschte, sieht man dem 58-Jährigen nicht an. Gut gelaunt und ebenso gut gekleidet begrüßt er uns zum Interview. Sein auffallend stilvolles Outfit macht Lust, mit ihm über Mode zu sprechen. Also möchten wir als erstes wissen, woher sein Hemd stammt. Mit dem Tipp bei Designerin Margaret Howell in London vorbeizuschauen, kommen wir zur eigentlichen Fragerunde.

Die Presse: Salzstreuer, Möbel, Geschirr, Bleistifte, ein Hotel und vieles mehr. Es gibt kaum etwas, das Sie noch nicht entworfen haben. Was fehlt noch?

Alfredo Häberli: Ein paar Träume gibt’s schon noch (lacht). Und mit der neuen Uhr habe ich wieder einen wahr gemacht. Ich hätte immer wieder gern ein Fahrrad entworfen oder ein Segelboot. Oder ein Kinderbuch. Ideen dafür gibt’s. Aber ich müsste mir drei Monate Auszeit nehmen, um zu zeichnen und zu schreiben. Während der Lockdowns habe ich übrigens tatsächlich ein Buch geschrieben (Anm.: „Verbal gekritzelt“ erscheint im November). Für ein Kinderbuch braucht man allerdings mehr Muße und Zeit.

Den Traum von der Uhr haben Sie sich nun aber erfüllt. Wie kam es zur Kooperation mit Rado?

Ich habe einen Anruf bekommen, ob ich Interesse hätte, mir etwas für das 60-Jahr-Jubiläum der „DiaStar“ zu überlegen. Da habe ich sofort Ja gesagt! Ich habe nicht einmal das Briefing gehört. Mir war die Geschichte der Uhr ja bestens bekannt. Die erste kratzfeste Uhr! Das Design hat mir auch immer schon sehr gut gefallen. Diese Schlichtheit, keine Schläge an der Uhr, am Gehäuse. Das Design war bereits 1962 unglaublich modern, und ich hätte die Uhr seinerzeit gerne selbst entworfen. Leider war ich damals „minus zwei“ Jahre alt, also nicht einmal in den Sternen geschrieben. Diesen Job nun zu machen, empfinde ich also als große Auszeichnung. Diese Uhr ist mein persönlicher Oscar, wenn ich das so sagen darf.



Welche Vorgaben hatten Sie für das Jubiläumsmodell?