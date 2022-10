Rihanna zeigt Savage x Fenty-Kollektion auf Amazon Prime

Erwartet wird ein Spektakel wie vergangenes Jahr. Anfang November werden die neuen Entwürfe via Streaming-Dienst Amazon Prime zu sehen sein.

Am 9. November wird Sängerin und Unternehmerin Rihanna die Kollektion ihres Dessous-Labels Savage x Fenty zeigen, und zwar exklusiv auf Amazon Prime. „Savage x Fenty Vol. 4“ ist - wie der Name vermuten lässt - die vierte Ausgabe der Schau, in der neue Entwürfe und Looks mit hochkarätiger Besetzung präsentiert werden. Musiker, Models und Schauspielerinnen teilten sich in den vergangenen drei Jahren die Bühne, führten Unterwäsche vor oder traten auf, in Medienberichten liest man von einem „Modeerlebnis“.

Rihanna, Kreativdirektorin und Miteigentümerin des Labels, wurde erst kürzlich zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der USA gekürt, der Erfolg der Marke hat hier wohl einen Beitrag geleistet. Die vergangene Schau, Vol. 3, wurde gar mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Große Namen wie Bella und Gigi Hadid, Cara Delevingne, DJ Khaled und Big Sean waren Teil des Spektakels. Für Vol. 4 wird ähnliches erwartet. Die Show wurde von der Popikone und Kreativdirektorin selbst bereits angeteasert, sie hat sich dabei selbst in Spitzen-Dessous gezeigt. Es ist das erste Mal, dass Rihanna ihren Körper seit der Schwangerschaft und damit ohne Baby-Bauch inszeniert.

Viele Größen

Beschrieben wird die kommende Kollektion als eine sich an unterschiedlichen Materialien und unerwarteten Details bedienende. Unkonventionell und Größen-inklusiv soll es werden. Die Größen des Unterbrustumfangs reichen auch diesmal wieder von 70 bis 105, die Körbchen von A bis H. Auch die Loungewear und Pyjamas sind von XS bis XXXXL erhältlich. Neben des eigenen Webshops (savagex.com) wird auch der Amazon Fashion Store die Kollektion anbieten.

Schon Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3 wurde von Amazon Prime Video präsentiert. (c) Getty Images for Rihanna´s Savag (Emma McIntyre)

(red)