Nach Tirol-Wahl: Koalitionsgespräche auf der Zielgeraden

Die Koalitionsgespräche der Tiroler ÖVP und SPÖ biegen drei Wochen nach der Landtagswahl in die Zielgerade ein. Die Verhandlungen stehen "in dieser Woche vor dem Abschluss", hieß es in einer gemeinsamen Aussendung. Die Parteien baten daher Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP), die Einladung zur konstituierenden Landtagssitzung am 25. Oktober auszusprechen. Die Parteigremien sollen noch diese Woche tagen, auch das Regierungsteam soll vorgestellt werden.

"Es hat sich nach mehreren Terminen abgezeichnet, dass es mit der SPÖ gemeinsame Schnittmengen, keine unüberwindbaren inhaltlichen Hürden und einen klaren Willen zur Zusammenarbeit gibt", resümierte ÖVP-Landesparteiobmann Anton Mattle. Mittlerweile wurden "richtungsweisende inhaltliche Einigungen erzielt", kündigte SPÖ-Landesparteivorsitzender Georg Dornauer an. "Die Verhandlungen werden diese Woche in den Parteigremien abgeschlossen", sagten beide.

Noch müssten aber "letzte Details und das Regierungsprogramm finalisiert" werden. Neben dem Programm soll auch die künftige Landesregierung präsentiert werden. Mit Details hielten sich die Bald-Koalitionäre aber äußerst bedeckt. Wann und wo die Präsentation über die Bühne gehen soll, war noch unklar. Für die Parteigremien gab es ebenfalls noch keine offiziellen Termine. Darüber, wer dem Regierungsteam angehören wird, ließen ÖVP und SPÖ noch nichts verlautbaren - auch nicht, ob die Roten zwei oder drei Regierungsmitglieder haben werden.

(APA)