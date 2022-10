Wie digital sind Österreichs Arbeitnehmer?

Digitalisierung, Globalisierung und Flexibilisierung - nicht erst seit der Pandemie haben sich die Anforderungen in der Arbeitswelt gewandelt. Eine Analyse der Politik zeigt Schwächen auf.

Bei den „Neuen Arbeitswelten“ handle es sich um einen Arbeitsmarkt, geprägt durch Digitalisierung, Globalisierung und Flexibilisierung, leitet Wirtschafts- und Arbeitsminister Kocher (ÖVP) die Pressekonferenz am Montag ein. Es brauche ein Grund- und Basiswissen an digitalen Fähigkeiten, sagt er, und es sei notwendig, dass hier niemand „auf der Strecke“ bleibt. Denn: Ganz Österreich soll verstärkt mit digitalen Kompetenzen ausgestattet werden.

Um den aktuellen Stand zu messen, sei erstmals ein befragungsbasiertes Messinstrument eingerichtet worden. Das Digital Skills Barometer ermittelt die Kompetenzen in Österreich mittels Selbsteinschätzungs- und Wissensfragen. Dafür wurden 3930 Personen online befragt. Die Ergebnisse werden in Folge einer laufenden Evaluierung durch den Verein fit4internet unterzogen.

Es zeige sich, dass die durchschnittliche digitale Fitness in Österreich

bei 41,6 Prozent (Stand 2022) liegt. Damit würde es gerade mal gelingen, ein Mindestmaß an digitaler Fitness zu erreichen. Zwischen 40 und 60 Prozent sei man der Kompetenzstufen Drei zugehörig und schaffe es, „Aufgaben selbstständig bewältigen zu können, solange keine Probleme auftreten“.

In der Kompetenzstufe Vier (zwischen 60- und 80 Prozent) sei man dazu imstande, „Aufgaben selbstständig bewältigen und andere im Team

unterstützen zu können“. Ziel sei es, sich mit dem Erreichen der Stufe Vier kompetent im digitalen Alltag bewegen zu können. Dies sei „eine unverzichtbare Fähigkeit in einer zunehmend digitalen Welt“, sagt der Bundesminister Kocher.

Zwischen den Bundesländern gebe es keine gravierenden Unterschiede, wobei die Landeshauptstadt Wien mit 43,3 Prozent die obere Grenze und Oberösterreich mit 40,4 Prozent die untere Grenze bildet.

Größte Lücke bei Zugang und Sicherheit

Im Bereich Grundlagen und Zugang sowie Sicherheit sind die Wissenslücken am größten: Über die Hälfte der Befragten befindet sich

lediglich auf Kompetenzstufe Eins, und beginnt somit erst, „ein Thema zu verstehen und mit Anleitung erste einfache Aufgaben zu erfüllen“.

Ein Fünftel der Befragten erreicht bis zu 40 Prozent und befindet sich somit in der Kompetenzstufe Zwei. Dieser Anteil kann einfache Aufgaben selbstständig durchführen, benötigen mitunter aber noch Unterstützung. Im Bereich Problemlösen und Weiterlernen erreichen rund ein Viertel

der Befragten Kompetenzstufe Vier. Diese zählen zu den fortgeschrittenen Personen.

Im Home-Office zur digitalen Annäherung gezwungen

Durch die Coronapandemie und die Anordnung auf das Home-Office auszuweichen, wurden viele Beschäftigte dazu gedrängt, sich digitale Fähigkeiten selbst anzueignen. Gibt es bei den Kompetenzen kaum Unterschiede, zeigt sich hier ein Stadt-Land-Gefälle: So arbeiten 70,9 Prozent der Arbeitnehmer in einer Stadt gelegentlich von Zuhause aus, während dies am Land nur bei einem Drittel der Fall ist. Mit 51 Prozent weichen Arbeitnehmende in Wien am häufigsten auf das Heim-Büro aus, die Steiermark weist mit 36,4 Prozent die niedrigste Quote auf.

Ein weiterer Unterschied besteht in der Bereitstellung von Geräten für die Arbeit im Home-Office. Von allen Befragten geben rund 60 Prozent der Frauen und 72 Prozent der Männer an, einen Laptop oder Tablet zur Verfügung gestellt zu bekommen. So bekommt jede fünfte Frau, aber nur jeder achte Mann vom Arbeitgeber kein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt, obwohl sie gelegentlich von Zuhause aus arbeiten.

Wie man lernt, digital fit zu sein

Ein überwiegender Teil der Befragten gibt an, sich Wissen zu digitalen Themen durch Ausprobieren oder durch Hilfe aus dem Internet anzueignen. Beliebt dabei sind etwa Foren, YouTube-Videos und Soziale Medien. Diese Herangehensweise sei vor allem unter 16- bis 34-Jährigen verbreitet und nimmt mit steigendem Alter ab.

Schulungs- und Weiterbildungsangebote werden am seltensten gewählt, um das eigene Wissen zu digitalen Themen zu erweitern. Dennoch sieht Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) die notwendigen Initiativen zur Förderung der Kompetenzen in landesweiten Schulungen und Bildungsinitiativen. Es bleibt abzuwarten, wie diese in der Umsetzung aussehen und umzusetzen sein werden.

(est)