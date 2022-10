Polizisten und Nationalgarde patrouillieren am 13. Oktober 2022 vor der Anlage des Ormen-Lange-Gasfeldes in Aukra, Norwegen nach einer Bombendrohung.

Norwegens Polizei hat vor einer Woche sechs russische Staatsbürger wegen des Verdachts auf illegales Fotografieren von geheimen Einrichtungen festgenommen. Kein Einzelfall.

Die norwegische Polizei gab am Montag bekannt, dass sie letzte Woche vier Russen wegen des Verdachts des illegalen Fotografierens von geheimen Einrichtungen verhaftet hatte, Tage nachdem sie zwei andere Russen erwischte, die angeblich im Besitz von Drohnen waren.

Norwegen hat in den letzten Wochen die Sicherheitsvorkehrungen nach einer Reihe von Drohnensichtungen in der Nähe seiner Öl- und Gasinfrastruktur und als Reaktion auf die am 26. September aufgetretenen Lecks an den Nord Stream-Gaspipelines vor Schweden und Dänemark erhöht.

"Wir sehen die Folgen der neuen Sicherheitslage in Norwegen", sagte Justizministerin Emilie Enger Mehl auf einer Pressekonferenz. "Wir können weitere Fälle nicht ausschließen."

Mann mit Drohnen an Grenzübergang verhaftet

Die Polizei erklärte letzte Woche, sie habe am Donnerstag einen russisch-israelischen Mann an einem Grenzübergang mit Drohnen in seinem Auto verhaftet, und am Freitag einen weiteren Russen, der auf einem Flughafen in der arktischen Stadt Tromsø eine Drohne flog und im Besitz von Kameras war.

In einer Erklärung der Bezirkspolizei Nordland vom Montag wurden die früheren Festnahmen von drei Männern und einer Frau am 11. Oktober bekannt gegeben. Demnach wurden in ihrem Auto Kameras und umfangreiches Fotomaterial beschlagnahmt, aber keine Drohnen gefunden.

Ein Gericht gab der Polizei am 14. Oktober die Erlaubnis, die vier Verdächtigen eine Woche lang in Gewahrsam zu nehmen.

(Reuters)