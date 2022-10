Die Post bringt allen was

Es gibt gute und weniger gute Ideen. Suboptimal war wohl jene, die zwei Männer um vier Uhr früh in Mödling hatten. Einer der beiden stieg in eine Box der Post, aus der sonst Anrainer ihre Pakete holen.

Herausbringen konnte ihn aber nur mehr die Feuerwehr. Der andere Freund darf seinen Kumpanen nun am nächsten Werktag ab 16 Uhr bei der Post abholen.

Dort muss er sich aber hinter all jenen anstellen, die ihren Klimabonus abholen. Allein in der Zeit, in der sie in der Schlange bei der Post auf die Gutscheine warten, steigt die Erderwärmung laut neuester Forschung um 1,8 Grad. Mit ein Grund dürfte dabei sein, dass viele Österreicher so „haß“ sind, weil sie den Bonus nicht überwiesen bekommen haben und deswegen zur Post gehen mussten.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Es existiert eine Branche, die nach der Pandemie wieder auf dem Vorniveau angekommen ist: jene der Einbrecher. Also weniger bei Postboxen als bei Wohnungen. Komisch aber, dass die Einbrecher überhaupt Angst vor Corona hatten, denn sie tragen doch ohnedies immer brav Maske.

Aber vielleicht hatten sie auch Angst, dass sie jemanden im Home-Office stören könnten. Und nun kommen die Einbrecher wieder. Etwa werktags ab 16 Uhr, wenn viele auswärts sind, um bei der Post ihren Klimabonus abzuholen. Oder einen Freund. (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.10.2022)