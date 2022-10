Thiem und die stete Rückkehr der Konstanz

Rechtzeitig vor dem Heimturnier in der Wiener Stadthalle steigt das Selbstvertrauen bei Dominic Thiem. Schon beim dieswöchigen ATP-250-Event in Antwerpen könnte der Niederösterreicher in die Top 100 zurückkehren.

Wenn alles nach Plan läuft, dann bestreitet Dominic Thiem diese Woche in Antwerpen sein vorletztes Turnier 2022. Voraussetzung dafür ist, dass der Niederösterreicher seine Auftritte in Belgien (live auf Sky) und kommende Woche bei den Erste Bank Open in Wien dazu nutzt, um noch in der laufenden Saison in die Top 100 der Weltrangliste zurückzukehren. Gelingt das nicht, hat Thiem angekündigt, im November weitere Turniere zu bestreiten.

Eine zweistellige Rankingposition wäre für Thiem aus zwei Gründen wichtig. Erstens: Sie würde einen Fixplatz bei den Australian Open im Jänner 2023 garantieren. Zweitens, und mindestens genauso bedeutsam: Mit dem Erreichen dieses Ziels würde Thiem einen mentalen Boost erfahren, daraus viel Motivation und Zuversicht für die nächste Saison generieren können.

Mit dem Halbfinale in Gijón verbesserte sich Thiem auf Platz 132. Auf die Top 100 fehlen ihm 122 Punkte. Je ein Viertelfinale in Antwerpen (45 Punkte) und Wien (90) würde den 29-Jährigen dorthin zurückbringen. Auch ein Halbfinale in Antwerpen (90) und ein Achtelfinale in Wien (45) wären ausreichend.