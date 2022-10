Nikotin drosselt die Synthese von Östrogen im Hirn

Forscher aus Uppsala präsentierten in Wien eine mögliche Erklärung dafür, dass die Rauchentwöhnung Frauen besonders schwer fällt.

Der Anteil der Frauen an der rauchenden Bevölkerung steigt. Das liegt daran, dass immer mehr Frauen mit dem Rauchen beginnen, aber auch daran, dass sie sich – im Durchschnitt! – schwerer damit tun, dieses Laster aufzugeben. Warum das so ist, dafür gibt es noch keine plausible Erklärung. Doch ein Befund, der beim derzeit in Wien stattfindenden Kongress des European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) präsentiert wurde, könnte eine Spur zu einer solchen legen. Ein Team um Erika Comasco (Universität Uppsala, Schweden) ließ zehn Frauen eine ungefähr einer Zigarette entsprechende Prise Nikotin schnupfen und maß dann – über einen radioaktiven Tracer – die Menge an Aromatase in ihren Hirnen. Diese sank durch das Nikotin signifikant, besonders in einem Hirnteil, dem Thalamus, der eine Rolle für emotionale Reaktionen spielt.

Aromatase ist ein Enzym, das den entscheidenden Schritt in der Biosynthese des weiblichen Sexualhormons Östrogen steuert: Es macht einen Ring aus Kohlenstoffatomen aromatisch (das Wort impliziert für Chemiker keinen Geruch, sondern eine bestimmte Elektronenstruktur); genau diese Aromatizität ist typisch für das Östrogen, unterscheidet es vom Testosteron, aus dem es oft gebildet wird, und zwar meist gleich in dem Gewebe, wo es wirkt bzw. wirken soll. Wenn die Menge an Aromatase sinkt, drosselt das automatisch die Produktion von Östrogen. Das lege nahe, dass Nikotin über diesen Mechanismus einen spezifischen Einfluss auf das weibliche Hirn ausübt, meint Comasco. Das dies der einzige Faktor ist, ist freilich unwahrscheinlich.