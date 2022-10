EU-Training für Ukraine-Armee

Die Außenminister der Union beschlossen, dass ab November bis zu 15.000 ukrainische Soldaten in Polen militärisch ausgebildet werden.

106,7 Millionen Euro, um binnen der nächsten zwei Jahre bis zu 15.000 ukrainische Soldaten auf EU-Boden für den Kampf gegen die russischen Invasoren auszubilden: Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten hoben am Montag bei ihrem Ratstreffen in Luxemburg die Unterstützung für die Ukraine auf eine neue Ebene. Ab Mitte November bereits sollen die ersten ukrainischen Einheiten in Polen von Ausbildnern mehrerer Mitgliedstaaten trainiert werden. Wo genau, ist aus Sicherheitsgründen geheim. „Polen wird ein Hauptquartier für die Mission bereitstellen und in Abstimmung mit den ukrainischen Streitkräften Ausbildungspakete liefern. Wir laden jeden interessieren Staat ein, sich uns in diesen gemeinsamen Bemühungen anzuschließen“, teilte die EU-Botschaft Polens mit.

Die Union verfolgt mit dieser Mission ein unmittelbares militärisches und ein mittelfristig außenpolitisches Ziel. Erstens geht es darum, rund 12.000 Rekruten gefechtsbereit zu machen, und darüber hinaus 2800 bereits aktive Soldaten einer Spezialausbildung zu unterziehen.