Signa-Anleihe büßte stark an Wert ein

Die Signa-Gruppe hatte sich frisches Geld am Bondmarkt besorgt. Doch nun hagelt es Abschläge.

Die Signa-Gruppe hatte im vergangenen Jahr den Kapitalmarkt angezapft – nicht mit ihrem Flaggschiff, der Signa Prime Selection, zu der unter anderem das KaDeWe in Berlin gehört, sondern mit der Signa Development Selection (SDS), die zu den führenden Immobilienentwicklern Europas zählt. Sie gehört zum Signa-Imperium des Tiroler Investors René Benko.

In dieser Gesellschaft sind die Projektentwicklungen des heimischen Immobilien-, Handels- und Medienkonzerns gebündelt. Dazu zählen die deutschen Büroprojekte Mediaspree, Up! und Stream in Berlin. Die SDS kauft und entwickelt Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Einzelhandelsflächen und Hotels, sowie ganze Stadtquartiere in Zentraleuropa.

Minus 41 Prozent

Im Juli 2021 besorgte sich der Immobilienentwickler mit einer Anleihe frisches Geld. Doch die ist seit ihrer Emission um mehr als 41 gefallen und heuer allein um etwa 36 Prozent. Die Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Ein Betrag in Höhe der Erlöse aus der Anleihe fließt zu 100 Prozent in nachhaltige Projekte (Senior Unsecured Green Bonds). Dazu zählen Gebäuden mit Green-Building-Zertifizierungen oder Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz, in erneuerbare Energie und die Förderung nachhaltiger Mobilität.