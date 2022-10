Für das Wohl der Kinder

Drucken

Hauptbild • Vorsorge, ein wichtiges Thema • (c) Getty Images

„DONAU FOR KIDS“. Sollte ein Kind ins Krankenhaus müssen, ist es gut, darauf vertrauen zu können, dass der Spitalsaufenthalt so angenehm wie möglich verläuft.

Kinder werden nicht nur häufig krank, sie sind leider auch oftmals in Unfälle verwickelt. 163.000 Kinderunfälle ereignen sich laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) pro Jahr in Österreich, sprich einer alle drei Minuten. 75 Prozent der Unfälle passieren zu Hause (112 pro Tag) und in der Freizeit. Expert:innen appellieren in Anbetracht dieser Zahlen, vorbeugend verstärkt auf Präventionsmaßnahmen zu setzen und Verletzungen nicht selbst zu versorgen, sondern medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Vorsorge für Spitalsaufenthalt

Eine Möglichkeit, im Fall des Falles für einen möglichst angenehmen Spitalsaufenthalt des Kindes zu sorgen, bietet DONAU FOR KIDS. „Das Wichtigste für Eltern ist das Wohl ihrer Kinder. Mit DONAU FOR KIDS sichert man seine Liebsten umfassend ab, und das zu attraktiven Prämien. Jeder Zeitpunkt ist ein guter, um mit der Kindervorsorge zu starten, je früher natürlich, desto besser“, sagt DONAU Vorstandsdirektorin Edeltraud Fichtenbauer.

Erstklassige Versorgung

Basis für DONAU FOR KIDS bildet eine Sonderklasseversicherung. Zum Angebot stehen sowohl Sonderklasseversicherungen, die nur im Falle eines Unfalles leisten, als auch umfangreichere Varianten, bei denen ebenfalls bei Krankheit eine Sonderklassever­sorgung gewährleistet ist. Als günstiges Einstiegsmodell für Kinder bis 18 Jahren empfiehlt sich „Securmed Junior“ (ab 8,60 Euro abschließbar). Die Merkmale und Vorteile:

Sonderklasse nach Unfällen

Umstiegsoption zum 18. Geburtstag – ohne Gesundheitsprüfung – auf eine umfassendere Variante

Übernahme der Begleitkosten bis zum 12. Lebensjahr anstelle des Taggeldes

Krankenhaustaggeld von 50 Euro pro Tag bzw. doppeltes Krankenhaustaggeld bei unfallbedingtem Krankenhausaufenthalt. Ab dem 21. Tag im Krankenhaus wird das Taggeld auf 150 Euro angehoben.

Edeltraud Fichtenbauer (c) DONAU/Ian Ehm

„Das Wichtigste für Eltern ist das Wohl ihrer Kinder. Mit DONAU FOR KIDS sichert man seine Liebsten umfassend ab, und das zu attraktiven Prämien.“ DONAU-Vorstandsdirektorin Edeltraud Fichtenbauer

Geschenkte Monatsprämien

Bei gleichzeitigem Abschluss eines Vorsorgeprodukts, wie zum Beispiel einer fondsgebundenen Lebensversicherung, einer prämien­geförderten Zukunftsvorsorge und/oder einer Ablebensversicherung für einen Elternteil, profitiert man mit DONAU FOR KIDS bis zum 28. Februar 2023 von geschenkten Monatsprämien (bis zu 6 Monatsprämien für die Sonderklasseversicherung und bis zu 2 Monatsprämien auf Lebensversicherungen).

Wird eine fondsgebundene Lebensversicherung abgeschlossen, stehen über 70 Fonds aus unterschiedlichen Anlageklassen (inkl. Aktien-, Anleihen-, Misch- und Nachhaltigkeitsfonds) zur Auswahl. Kapitalentnahmen sind ebenso möglich wie Prämienfreistellungen.

Fällt die Entscheidung für eine prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, eröffnen sich Chancen auf eine Pensionsvorsorge mit wertvoller Kapitalgarantie, staatlicher Förderung, attraktiven Steuervorteilen und einer lebenslangen Pensionszahlung.

Wer als Elternteil die Gewissheit haben möchte, dass im Falle des Ablebens sein Kind finanziell versorgt ist, kann einen Hinterbliebenenschutz abschließen. Der Versicherungsschutz gilt im vollen Umfang ab dem ersten Tag des Vertragsbeginns bei Tod durch Unfall oder Krankheit. Gewährleistet wird zudem eine zeitnahe Auszahlung, sofern ein namentliches Bezugsrecht angeführt wurde.

DONAU FOR KIDS-Vorteile auf einen Blick Absicherung schon ab der Geburt möglich Rundumschutz für die Gesundheit und finanzielle Zukunft Ihres Kindes

Startgeld: finanzieller Polster für das Erwachsenenleben

Erstklassige Versorgung im Krankenhaus

Hinterbliebenenschutz, falls den Eltern etwas passieren sollte Weitere Infos unter:

donauversicherung.at

Persönliches Service Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine Überraschungen gibt, empfiehlt die DONAU ein klärendes Gespräch mit ihren Beraterinnen und Beratern, bei dem persönliche Anliegen und Bedürfnisse ausführlich und im Detail erörtert werden können. Kontaktoptionen telefonische Serviceline: 050 330 330

per Mail an: donau@donauversicherung.at

Videochat: Terminvereinbarung online unter donauversicherung.at/kontakt Weitere Informationen unter:

donauversicherung.at

Zur DONAU Versicherung Die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der VIENNA INSURANCE GROUP. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Rückkauf oder einer Prämienfreistellung innerhalb der ersten 3 Jahre ab Vertragsabschluss die von der DONAU gutgeschriebene Prämie für die abgeschlossene Zukunftsvorsorge (fondsgebundene Lebensversicherung oder prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge) rückgerechnet wird. Zweck dieses Beitrags ist eine kurze und geraffte Information über unser Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen. Für einen allfälligen Abschluss einer fondsgebundenen Lebensversicherung erhalten Sie das Basisinformationsblatt bei Ihrem Betreuer und auf unserer Website unter www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter.