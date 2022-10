Osteuropas Wirtschaft steht das Schlimmste noch bevor

Nächstes Jahr bringt ein deutlich gebremstes Wachstum in Osteuropa, mit spürbaren Folgen auch für Österreich. Russlands Wirtschaft schrumpft zwar langsamer als erwartet, die mittelfristigen Aussichten für das Land sind aber trüb.

Nummer eins ist mit Abstand Deutschland. Danach kommen zusammengenommen schon die vier Visegrád-Staaten – also Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei – in der Rangliste der wichtigsten Handelspartner Österreichs. Was sich in diesen Ländern wirtschaftlich abspielt, hat demnach auch spürbare Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. In der näheren Zukunft sind das vor allem negative Auswirkungen.

Denn Deutschland droht laut Internationalem Währungsfonds (IWF) im kommenden Jahr eine Rezession. Und die vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) am Mittwoch veröffentlichte Osteuropaprognose lässt auch für Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei einen Wachstumseinbruch von heuer 3,8 Prozent auf noch 1,1 Prozent im kommenden Jahr erwarten. Für Österreich heißt das, so schlussfolgert man beim WIIW, nicht unbedingt Gutes.