Yen im Sinkflug: Japan hält an der Nullzinspolitik eisern fest

Der Yen verliert massiv an Wert, weite Teile der japanischen Wirtschaft leiden.

Tokio. Ende vergangener Woche schickten führende Medienhäuser Eilmeldungen hinaus. „Der Yen hat ein 32-Jahres-Tief erreicht“, hieß es sinngemäß auf mehreren Kanälen. Für einen US-Dollar erhielt man auf dem Finanzmarkt auch Montagnachmittag an die 149 Yen. Derart schwach war die japanische Währung zuletzt, als Anfang der 1990er-Jahre eine riesige Immobilienblase im ostasiatischen Land geplatzt war. Heute liegen die Gründe für den Sinkflug im Ausland: Während große Volkswirtschaften ihre Leitzinsen angehoben haben, will die Bank of Japan (BOJ) davon nichts wissen.

Praktisch überall auf der Welt wirkt die Nullzinspolitik, auf die sich mit der globalen Finanzkrise ab 2007 führende Wirtschaftsräume für mehr als ein Jahrzehnt besannen, wie eine Sache vergangener Tage. In Japan aber, der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft, ist sie weiterhin Realität. Und am Montag erklärte Zentralbankgouverneur Haruhiko Kuroda, dass dies auf absehbare Zeit auch so bleiben wird. Gegenüber dem Parlament sagte Kuroda: „Japan befindet sich mitten in der Erholung von Covid-19.“ Diese Erholung wolle man nicht durch eine Zinsanhebung abwürgen.

Kurodas Credo: „Höhere Rohstoffpreise, bedingt durch die Situation in der Ukraine, führen zu einem Abfluss von Geld aus Japan ins Ausland, was die Wirtschaft unter Druck setzt.“ Allerdings seien dies zeitlich begrenzte Phänomene, so Kuroda. Wichtiger sei daher, dass durch Nullzinsen sowie Staatsanleihekäufe die Nachfrage im Inland gestärkt werde.