Rekabi auf einem Archivbild aus dem Jahr 2019 bei einem Wettkampf in Tokio. Im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul hat die Sportlerin zum ersten Mal das Kopftuch im Wettkampf abgenommen.

Elnas Rekabis Geste wurde in sozialen Medien gefeiert, staatliche iranische Medien reagierten mit Empörung. Nun ist der Kontakt zu ihr abgebrochen. Der Iran streitet eine Festnahme ab.

Irans Klettermeisterin Elnas Rekabi hatte im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Eine Geste in Solidarität mit der Protestwelle, die derzeit das ganze Land in Beschlag nimmt und die das streng-religiöse Regime dazu bringt, seine Macht mit Gewalt zu verteidigen.

Doch nun wächst die Sorge um die iranische Kletterin, nachdem Freunde der persischen Seite der BBC erzählt hatten, dass sie seit Sonntag keinen Kontakt mehr zu ihr hätten. Die BBC zitiert „gut informierte Quellen“ damit, dass Rekabis Reisepass und Mobiltelefon beschlagnahme worden seien. Eine Moderatorin von BBC World Service schrieb auf Twitter, dass sich Rekabi in einem Flugzeug nach Teheran befinde und dass man sich Sorgen um ihre Sicherheit mache.

Die regierungskritische Online-Zeitung „Iran Wire“ berichtet, Rekabi sei in die iranische Botschaft in Südkorea gebracht worden, um sie dann - aus Regime-Sicht - möglichst ohne weitere Kontrollen ausfliegen zu können und Proteste am Flughafen in Teheran zu verhindern.

Wie die britische Zeitung „Guardian“ berichtet, streitet die iranische Botschaft in Südkorea die Vorwürfe zurück. "Die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Südkorea weist alle gefälschten, falschen Nachrichten und Desinformationen über Frau Elnaz REKABI entschieden zurück", hieß es in der dem „Guardian“ vorliegenden Stellungnahme. Zuvor hatte es in einem Tweet der Botschaft geheißen, das Kletter-Team sei gemeinsam mit Rekabi am frühen Morgen des 18. Oktober in den Iran abgereist.

Ausschluss aus Nationalmannschaft möglich

Seit der islamischen Revolution von 1979 müssen die iranischen Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und lange Jacken tragen, um so Haare und Körperkonturen zu verbergen. Dieses Gesetz gilt auch für alle Sportlerinnen des islamischen Landes, insbesondere bei Wettbewerben im Ausland.

Demnach hätte Rekabi eindeutig gegen das Kopftuchgesetz verstoßen. Ihr droht voraussichtlich der Ausschluss aus der Nationalmannschaft. Laut Beobachtern war ihre Aktion in Seoul auch im Zusammenhang mit den anhaltenden Frauenprotesten gegen den Kopftuchzwang im Iran zu sehen, als ein Signal für ihre Solidarität mit der Frauenbewegung.

Auslöser der Proteste war der immer noch unaufgeklärte Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Polizeigewahrsam. Die junge Frau war im vergangenen Monat von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil ihr Kopftuch leicht verrutscht war und ein paar Haarsträhnen zu sehen waren.

(Red.)