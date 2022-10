Credit Suisse leitet Verkaufsprozess für US-Sparte ein

Es werde erwartet, das sich Private-Equity-Firmen für den Bereich interessierten, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse hat einem Medienbericht zufolge den Verkaufsprozess für ihre US-Vermögensverwaltungssparte eingeleitet. Es werde erwartet, das sich Private-Equity-Firmen für den Bereich interessierten, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Es sei aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden und die Credit Suisse könnte die Sparte am Ende auch behalten, hieß es.

Die Großbank wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. Credit Suisse arbeitet derzeit an einem weiteren Konzernumbau. Die Ergebnisse der Strategieüberprüfung, die Insidern zufolge auch zahlreiche Stellen kosten dürfte, will die Bank zusammen mit den Zahlen für das dritte Quartal am 27. Oktober vorstellen.

(APA)