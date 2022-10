Am 31. Oktober ist Weltspartag. Aber wie soll man in Zeiten wie diesen noch sinnvoll sparen und vorsorgen? Diskutieren Sie mit!

Sparer hatten es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Und jetzt ist auch noch die Rekord-Inflation hinzugekommen. Das führt zum einen dazu, dass sich viele Sparen schlicht nicht mehr leisten können, zum anderen ist es so, dass viele andere etwas ratlos sind, was sie mit ihren Ersparnissen jetzt machen sollen.

Der diesjährige Weltspartag steht jedenfalls im Zeichen der Zinswende. Auch wenn die Kursänderung der Europäischen Zentralbank (EZB) bisher noch nicht bei den Sparbüchern angekommen ist. Ob sich das bald ändert? Deutlich stärker zu spüren bekommen die EZB-Geldpolitik schon Kreditnehmer mit variabel verzinsten Krediten.

Apropos Kredite: Bei den Immobilien, ebenfalls ein beliebtes Anlageobjekt, zeichnet sich eine Trendwende ab. Jahrelang kannten die Preise für Wohneigentum nur eine Richtung: nach oben. Nun dreht sich der Wind, wie Madlen Sottmeyer berichtet.

Auch an den Börsen ist derzeit von Euphorie nichts zu merken. Und vieles am aktuellen Szenario erinnert an die Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts. Damals hob die US-Notenbank am Ende die Leitzinsen auf über 20 Prozent an, um der Teuerung Herr zu werden. Der Wirtschaft tat das kurzfristig gar nicht gut. Die Arbeitslosigkeit schnellte in die Höhe. Wie es den Aktionären damals ging - und welche Schlüsse man daraus ziehen könnte, das hat sich Beate Lammer genauer angeschaut.

Der Hör-Ratgeber für den Finanzalltag: >>> Bringt sparen bald wieder etwas? Der Podcast zum Weltspartag

(sk)

Diskutieren Sie mit: Wie soll man in Zeiten wie diesen noch sinnvoll sparen und vorsorgen? Können Sie sich Sparen noch leisten? Und: Wie legen Sie Ihr Geld an?