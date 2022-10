Mitreden: Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden?

Ewige Sommerzeit? Ewige Winterzeit? Oder soll doch alles so bleiben wie es ist? Diskutieren Sie mit beim Thema Zeitumstellung!

Es ist wieder so weit: Am 30. Oktober endet die Sommerzeit. Die Zeiger werden in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht.

Aber war da nicht irgendwas? Sollte die Zeitumstellung nicht abgeschafft werden? Immerhin hat das EU-Parlament im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der jährlichen Zeitumstellung im Jahr 2021 bzw. spätestens im Jahr 2022 gestimmt. Die Mitgliedsstaaten sollten demnach selbst entscheiden, ob sie dauerhaft die Normalzeit oder die bisherige Sommerzeit beibehalten wollen. Diese Regelung führte auch zu Kritik, da Nachteile für die Wirtschaft durch unterschiedliche Zeitzonen in Mitteleuropa zu befürchten sind.

Seitdem liegt der Ball jedenfalls bei den EU-Staaten, die über die Zeitumstellung abstimmen lassen müssten. Wann diese Abstimmung aber stattfinden soll, ist unklar.

Wolfgang Böhm, Leiter des „Presse"-EU-Ressorts schrieb im Vorjahr in einem Leitartikel zum Thema: „Was hier bei einem eher unbedeutenden Thema exemplarisch aufgezeigt wurde, ist das Problem multilateraler Verhandlungen, bei denen auf die Moderation einer übergeordneten Behörde und ihrer Experten verzichtet wird."

Manche werden sich noch daran erinnern: Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden.

Doch die Zeitumstellung war immer umstritten. Losgetreten wurde der aktuelle Prozess der Abschaffung durch eine EU-weite Online-Umfrage im Jahr 2018. Bei dieser hatten sich 84 Prozent der Teilnehmer für ein Aus der Zeitumstellung ausgesprochen. Die meisten votierten für eine dauerhafte Sommerzeit - vor der Schlafforscher warnen: Die Winterzeit entspreche unserer inneren Uhr am besten. Das ist wohl auch der Grund, warum Russland die Umstellung auf „ewige“ Sommerzeit nach drei Jahren rückgängig machte und doch zur Winterzeit wechselte.

Auch andere Länder haben das Ende Zeitumstellung bereits in die Tat umgesetzt. So wurden heuer etwa in Mexiko ein letztes Mal die Uhr zurückgedreht. Künftig soll nur noch die "Zeit Gottes“ gelten, wie die Winterzeit in Mexiko meistens genannt wird.

(sk)

Diskutieren Sie mit: Sind Sie für ein Ende der Zeitumstellung? Was spricht für eine ewige Winterzeit, was für eine Sommerzeit? Und: Was für die jährliche Zeitumstellung?