Mitreden: Wofür verwenden Sie den Klimabonus?

„500 Euro Klimabonus. Brauch i das?“, fragen Prominente für die Caritas. Wie schaut es bei Ihnen aus? Und wofür verwenden Sie das Geld? Diskutieren Sie mit!

Kolumnistin Annemarie weiß noch nicht genau, wofür sie ihren Klimabonus verwenden wird: Für Weihnachtsgeschenke, wärmende Pullover oder doch eine ebenso wärmenden Wein?

Wir erinnern uns: Eingeführt wurde der Klimabonus ursprünglich, weil ihm Einnahmen aus der CO2-Steuer gegenüber stehen sollten. Diese wurde dann verschoben - den Bonus gibt es trotzdem und zwar auch noch aufgestockt - als Hilfe gegen die Teuerung. 500 Euro gibt es für Erwachsene, 250 Euro für Kinder. Wer ein aktives Konto bei FinanzOnline hat, dem wurde das Geld überwiesen, ansonsten kam es in Form von Gutscheinen auf dem Postweg.

Mittlerweile sollte der Klimabonus laut Angaben des Klimaschutzministerium bei den meisten Empfängern angekommen sein. Hunderttausende warten allerdings noch auf ihre Gutscheine. Können Gutscheine - etwa aufgrund längerer Abwesenheiten - nicht zugestellt werden, gibt es im neuen Jahr einen weiteren Zustellversuch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Übrigens: Wie „Die Presse“ berichtete, bekommen auch Personen, die nach dem Stichtag verstorben sind, das Geld. Eine Geschichte, die sogar von Medien in Indien zitiert wurde.

Nicht jeder ist glücklich mit diesem Gießkannen-System: So kritisierte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, dass von den rund zwölf Milliarden Euro an Hilfsmaßnahmen gerade einmal 400 Euro gezielt an ärmere Haushalte gegangen. Die überwiegende Mehrzahl der Mittel sei einfach rundum verteilt worden.

Die Teuerung erreicht Rekordhöhen, der Kaufkraftverlust ist real und nicht nur die untersten Einkommensschichten spüren das. Doch ist der Klimabonus wirklich für alle lebensentscheidend? Diese Frage stellte sich auch die Krankenpflegern Nora Breitenecker und initiierte eine Aktion, die dazu auffordert, den Klimabonus an die Caritas zu spenden. In Videospots der Hilfsorganisation stellen daher Prominente die Frage: „500 Euro Klimabonus. Brauch i das? Oder Caritas?“.

(sk)

Diskutieren Sie mit: Haben Sie den Klimabonus erhalten? Und schon ausgegeben? Wofür verwenden Sie Ihren Bonus (und jenen Ihrer Kinder)? Werden/können Sie ihn sparen? Oder zahlen Sie offene Rechnungen damit?