Rücktrittsforderung: Landesparteien erhöhen bei Asyl Druck auf Karner

Die Situation sei "dynamisch, und an manchen Stellen dramatisch", so Karner.

Die SPÖ Burgenland fühlt sich vom Bund alleine gelassen, die FPÖ Niederösterreich fordert den Innenminister zum Rücktritt auf. Karner erwägt indes den Aufbau von neuen Zelten in weiteren Bundesländern.

Die SPÖ Burgenland hat am Dienstag vor einer weiteren Zuspitzung der Flüchtlingssituation an der österreichisch-ungarischen Grenze gewarnt. Die Lage sei "dramatisch", Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) aber "tatenlos", kritisierte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) bei einer Pressekonferenz mit den roten Ortschefs und Bürgermeisterkandidaten aus den Grenzgemeinden im Bezirk Oberpullendorf. Das Land fühle sich von der Bundesregierung alleine gelassen.

Während sich die Situation "von Tag zu Tag" verschlimmere, gebe es weiterhin "keine zielführenden Maßnahmen" des Bundes, meinte Dorner. Die Ortschefs von Nikitsch und Lutzmannsburg, Christian Balogh und Roman Kainrath, sowie die Bürgermeisterkandidaten aus Deutschkreutz und Frankenau-Unterpullendorf, Jürgen Hofer und Paul Fercsak, betonten, dass es um die Sicherheit an der Grenze und in den mittelburgenländischen Ortschaften gehe. Innen- und Verteidigungsministerium würden diesbezüglich aber kaum etwas unternehmen.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst kritisierte ebenfalls die "Tatenlosigkeit der Bundesregierung". Karner habe die Schilderungen der SPÖ von der Lage an der Grenze als "billige, parteipolitische Aktion" abgetan. Um eine weitere Zuspitzung zu vermeiden, müsse aber schnell gehandelt werden, forderte der Landesgeschäftsführer.

FPÖ sieht Doskozil in der Pflicht

Die Grünen betonten in einer Aussendung, dass vonseiten des Bundes sehr wohl etwas gemacht werde. Für Mittwoch sei eine Besichtigung an der Grenze mit Georg Bürstmayr, Sicherheits- und Asylsprecher der Grünen im Nationalrat, vereinbart. Im Zuge dessen werde es in Deutschkreutz Gespräche mit Landespolizeidirektion und Bundesheer geben. Danach gehe es im SOS-Kinderdorf in Pinkafeld um die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig sieht in den Forderungen der SPÖ hingegen den Versuch, die eigenen Funktionäre zu beschwichtigen. "Es ist nur logisch, dass die SPÖ - wenn nun sogar ihre Bürgermeister und Funktionäre ihren Unmut zum derzeitigen Flüchtlingsaufkommen kundtun - aktiv werden muss und die Verantwortung im Bund sucht", betonte er. Karner sei "überfordert", auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei aber gefragt, sich in der Bundespartei für eine "harte und faire Linie im Thema Asyl" gemeinsam mit der FPÖ einzusetzen.

Landbauer: „Situation ist untragbar"

Die FPÖ Niederösterreich hat am Dienstag den Rücktritt von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und einen Asylstopp gefordert. "Die illegale Masseneinwanderung eskaliert immer weiter", betonte Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer in einer Pressekonferenz. Österreich stehe im laufenden Jahr schon bei fast 90.000 Aufgriffen. Es drohe "schlimmer als im Katastrophenjahr 2015" zu werden. Die Willkommenspolitik sei zudem ein "Sicherheitsrisiko für unsere Frauen und Kinder".

Die Situation sei untragbar, betonte Landbauer. Karner habe versagt und müsse zurücktreten. Aktuelle Zahlen würden das ÖVP-Versagen im Umgang mit der Asylflut bestätigen, sagte der Freiheitliche. Erst vergangene Woche sei die Marke von 85.000 Aufgriffen von Illegalen geknackt worden. Zum Vergleich führte Landbauer an, dass es 2015 insgesamt 88.340 Asylanträge gegeben habe.

Mittlerweile verzeichne Österreich pro Woche weit mehr als 4000 Aufgriffe, so der niederösterreichische FPÖ-Chef. Und es seien nicht vorwiegend Frauen, Kinder und Familien, die nach Österreich kämen. Im August seien 94,1 Prozent (13.398) der Antragsteller Männer gewesen, im Juli 93,1 Prozent (10.112) und im Juni 92,3 Prozent (8529). Landbauer befürchtet "als fatale Folge der Asylflut den massenhaften Import von Gewalt und sexuellen Übergriffen". Die Zeltstädte, die derzeit errichtet werden, bezeichnete er als "Ausdruck der Ohnmacht und Hilflosigkeit der ÖVP gegenüber der Asylflut und gegenüber dem grünen Regierungspartner".

Karner erwägt Zelte in weiteren Bundesländern

Karner hält indes die Unterbringung von Asylwerbern in Zelten neben Oberösterreich und Kärnten auch in weiteren Bundesländern für wahrscheinlich. "Es kann gut sein, dass das auch in anderen Bundesländern sein wird", antwortete Karner am Dienstag auf die Frage, wie der Plan für Tirol und Vorarlberg aussehe, und verwies auf die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), der in Abstimmung mit den Ländern die genaue Planung obliege.

Die Zelte werden laut Karner auf Grundstücken des Innenministeriums, beispielsweise bei Landespolizeidirektionen, aufgestellt, um zu verhindern, dass sich Asylwerber zum Beispiel vor Schulen aufhalten. Jene, die kaum eine Chance auf Asyl hätten, wie jene aus Indien, Marokko und Tunesien, werden dort untergebracht, sagte Karner nach einem Arbeitsgespräch mit Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarakis im Innenministerium in Wien.

„An der Grenze der Belastbarkeit"

Er sieht Österreich in Hinblick auf die Aufnahme von Flüchtlingen "an der Grenze der Belastbarkeit und zum Teil über Grenze der Belastbarkeit". Die Situation sei "dynamisch, und an manchen Stellen dramatisch", so Karner. Mit dem genauen Plan sei "intensivst" die BBU beschäftigt, um "auf die Eventualitäten, die wir abzuarbeiten haben, vorbereitet zu sein".

Dabei würden die aktuellen Aufgriffe, Weiterreisen und Asylanträge berücksichtigt. Die derzeit besondere Dynamik werde durch die in Aussicht gestellte Verschärfung der Visaregeln in Serbien bis Jahresende hervorgerufen, welche die Aktivitäten der "Schleppermafia" intensiviere, sowie durch die Wahlen in der Türkei im Frühjahr.

Kritik kam indes von der SPÖ. Das Aufstellen von Zelten für Asylwerber sei der Ausdruck des Versagens des Innenministeriums und der türkis-grünen Regierung, meinte Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner in einer Aussendung. Anstatt mit den Bundesländern rechtzeitig zu reden und Lösungen zu erarbeiten, betreibe die ÖVP ein perfides Spiel mit Symbolpolitik auf dem Rücken der Bevölkerung und der flüchtenden Menschen.

(APA)