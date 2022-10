TikToks bekanntester Emu hat Vogelgrippe

Mit frechen Auftritten in kurzen Videoclips sorgt ein Emu für Begeisterung im Netz. Nun ist der Vogel krank, seine Halterin hält die Fans via Twitter am Laufenden.

Treibt man sich hin und wieder auf TikTok oder Twitter umher, stehen die Chancen gut, den aufmüpfigen Emu zu kennen. Sein Name ist Emmanuel, er lebt auf der Knuckle Bump Farm in Südflorida und sorgt seit Monaten mit seiner frechen Art für Millionen von Klicks. Immer wieder platzt er in die Videobeiträge seiner Besitzerin Taylor Blake, attackiert zum Teil gar die Kamera. Die Publikumsherzen konnte er erobern, auch mediale Aufmerksamkeit gebührte ihm, die „Presse“ berichtete ebenso.

Für alle Emmanuel-Fans und Tierliebhaberinnen gibt es nun jedoch schlechte Nachrichten. Nach unerwünschtem Besuch von Wildgänsen auf der Farm traten zahlreiche Fälle von Vogelgrippe auf. Binnen drei Tagen seien bereits mehr als 50 Vögel gestorben, teilte Blake auf Twitter mit. Alle Enten, Hühner, Truthähne und Gänse seien mittlerweile tot. Nun gehe es auch dem namhaften Emu schlecht.

Blake werde alles tun, um sein Leben zu retten, liest man auf Twitter. Eine Tierärztin und ein Vogelspezialist stehen ihr zur Seite. Aktuell sei Emmanuel stabil, seine neurologischen Symptome seien abgeklungen, heißt es in einem Posting vom Samstag. Fressen und trinken könne er noch nicht selbst. „Ich füttere ihn von Hand und führe ihm rund um die Uhr alle zwei Stunden subkutan Flüssigkeit zu“, so Blake.

Sorgen mache ihr ein „kleiner Nervenschaden“ im rechten Bein und rechten Fuß Emmanuels. Inmitten der Nacht sei der Vogel hingefallen, „wir haben es erst am nächsten Morgen gemerkt. Er hat stundenlang auf einer Seite gelegen“, erklärte sie.

Physiotherapie für den Emu

Für den Emu soll es bald Physiotherapie-Stunden geben. Blake jedenfalls gibt sich weitgehend optimistisch: „Ich weiß, dass Emmanuel Todd Lopez vollständig genesen wird und weiterhin Liebe, Licht und Freude verbreiten wird.“ Die Anteilnahme im Netz ist groß, über 230.000 Likes sammelte allein der letzte Tweet zur Causa. Ein kurzer Videoclip, das den Emu wieder ein wenig fitter zeigt. Emmanuel trinkt „zum ersten Mal, seit er krank wurde, wieder selbstständig“, schreibt Blake, „Bitte betet weiter für ihn“.

(red)