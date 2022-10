Bei nur einem Viertel der Spielfilme führen Frauen Regie

Der Anteil von Frauen hinter der Kamera steigt langsam: Bei Regie machte er zwischen 2017 und 2021 lediglich 25 Prozent aus. Noch schlechter ist die Quote in den Bereichen Komposition und Kamera.

Für Österreich wird heuer „Corsage“ für den Auslandsoscar eingereicht - geschrieben und gedreht von einer Frau, Marie Kreutzer. Regisseurinnen wie sie sind immer noch in der Minderheit, zeigt eine aktuelle Auswertung der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle in Straßburg.. Sie untersuchten den Zeitraum zwischen 2017 und 2021: Nur 25 Prozent aller Regieführenden bei abendfüllenden europäischen Spielfilmen waren Frauen. Der Anteil von Frauen in Europas Regiesesseln steigt nur langsam: Im Zeitraum 2016 bis 2020 lag er bei 21,3 Prozent.

Größer ist aber noch das Geschlechtergefälle in den Bereichen Komposition und Kamera. Bei Produktion (34 Prozent) und Drehbuch (28 Prozent) war der Frauenanteil dagegen etwas höher. Berücksichtigt man alle Rollen des Filmteams, war der Dokumentarfilm das Filmgenre mit dem höchsten Frauenanteil.

Frauen arbeiten öfter in Teams

Auch die Zusammensetzung von Filmteams wurde analysiert. Die Daten zeigten, dass Frauen häufiger mit anderen Kolleginnen und Kollegen in derselben Rolle zusammenarbeiteten als Männer, heißt es in der Pressemitteilung. Darüber hinaus arbeiteten weibliche Fachkräfte eher in gemischtgeschlechtlichen Teams als Männer. Nur eine Minderheit an Filmen wurde von weiblich dominierten Teams gedreht.

Ausgewogener ist das Geschlechterverhältnis vor der Kamera: 39 Prozent aller professionellen Darstellenden mit mindestens einer Hauptrolle in einem Spielfilm waren Frauen.

(APA/Red.)