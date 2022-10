Exklusivität und Luxus auf hoher See

Abgelegene Buchten entdecken, einen persönlichen Butler-Service genießen, die Natur erkunden und das alles auf dem offenen Meer. Das ermöglichen die Luxusyachten Scenic Eclipse, die weltweit erste Discovery Yacht, und Emerald Azzurra, die erste Luxusyacht der Marke Emerald Cruises. Mit ihrem Boutique-Charakter, der geringen Passagierzahl und den luxuriösen Suiten mit einem Höchstmaß an Privatsphäre entdecken Gäste an Bord die schönsten Städte und Naturwunder der Welt. An Bord der Scenic Eclipse heißt es: „Zurücklehnen und genießen!“, denn Gäste dürfen sich auf ein All-Inclusive-Angebot freuen. Von allen Getränke an Bord – sogar die Suite-Minibar – über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu den täglichen Landausflügen, um die schönsten Ecken der Erde zu erkunden, sind für Gäste inklusive. Nur für Exkursionen mit dem bordeigenen U-Boot oder dem Helikopter und die Spa-Behandlungen an Bord fallen zusätzliche Kosten an. Auch auf der Emerald Azzurra ist die Vollverpflegung und eine große Getränkeauswahl zu den Mahlzeiten sowie ein Landausflug pro Tag kostenlos.

Luxuriös, abwechslungsreich

Die Reiselust ist groß, doch oft fällt die Entscheidung für ein Ziel nicht leicht. Mit den Yachten der Scenic Gruppe lässt es sich entspannt über den Seewege von Land zu Land reisen – ganz ohne Stau oder Flugreise. Heute Italien, morgen Kroatien und übermorgen Griechenland. Die Flotte steuert dabei alle Geheimtipps an – von schönen Häfen zum Bummeln, über versteckte Buchten zum Schnorcheln bis hin zu traumhaften Inseln zum Wandern oder Kanufahren.

Information Die Scenic Group, zu der Scenic Luxury Cruises & Tours und Emerald Cruises gehören, bietet heute preisgekrönte All-Inclusive-Reisen, darunter Fluss- und Hochseekreuzfahrten. 2019 stellte Scenic mit der Scenic Eclipse, ein Ultra-Luxus-Schiff für bis zu 228 Gäste vor. Die Auslieferung einer zweiten Yacht, der Scenic Eclipse II, ist im März 2023 geplant. Emerald Cruises bietet ein vielfältiges Angebot an Fluss- und Yachtkreuz-fahrten auf drei Kontinenten. Emerald Azzurra, das erste Hochseeschiff der Reederei, ist eine luxuriöse Yacht mit 100 Gästen, die das Mittelmeer und die Adria, das Rote Meer und den Nahen Osten, den Atlantik, Mittelamerika und die Karibik befährt. Die Emerald Sakara, die zweite Luxusyacht der Reederei, befindet sich derzeit im Bau. Beide Yachten werden im Jahr 2024 in der Karibik ihren Heimathafen haben. Die Marke bietet moderne und innovativ gestaltete Schiffe, herausragenden Service und ein unglaublich umfassendes Preiskonzept. Mehr Informationen zu den spannenden Reisen finden Sie online.