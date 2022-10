18-jähriger Wiener führt erstmals im Alpencup

Mit Louis Obersteiner führt zum ersten Mal ein Wiener im Alpencup, also der höchsten internationalen Wettkampfserie für den Skisprung-Nachwuchs aller zehn Alpenländer.

Historische Premiere im europäischen Skisprungzirkus: Zum ersten Mal führt ein Wiener im Alpencup, der höchsten internationalen Wettkampfserie für den Skisprung-Nachwuchs aller zehn Alpenländer. Louis Obersteiner, der 18-jährige Stadtadler aus Wien-Donaustadt, geht nach starken Sprüngen beim letzten Mattenbewerb im tschechischen Liberec mit dem gelben Trikot in den Skisprung-Winter.

„Das ist fast ein bisschen surreal", sagt Louis Obersteiner nach seinen Sprüngen in Liberec. „Dass einmal ein Wiener das gelbe Trikot im Alpencup trägt, hätten wahrscheinlich nicht viele geglaubt. Jetzt heißts arbeiten, damit es im Winter so weitergeht." Das macht der Stadtadler ja auch am Schigymnasium Saalfelden und seit zwei Jahren auch im Kader des Österreichischen Skiverbands (ÖSV).

Louis' Sprünge auf der sogenannten „Ještěd B" können sich jedenfalls sehen lassen: Mit 103,5 und 101,5 Metern überspringt er schon am ersten Tag die Hillsize deutlich. Am zweiten sinds 94,0 und 100,0 Meter. An beiden Tagen ist Louis der beste Österreicher und nur vom Slowenen Rok Masle geschlagen, der ja eigentlich vor seiner Verletzungspause schon im Continental Cup gesprungen ist.

Der Doppelbewerb in Liberec war der letzte Wettkampf auf Matten, bevor der Alpencup jetzt im Winter auf Schnee weitergeht. Insgesamt waren die 60 besten Nachwuchs-Athleten aus Slowenien, Deutschland, Tschechien, der Schweiz und Österreich am Start.

Meghann Wadsak auf Platz 2

Auch bei den jungen Damen hat Wien die Nase im Alpencup weit vorne: Meghann Wadsak, die 15-jährige Stadtadlerin aus der Inneren Stadt, liegt nach nach der Sommersaison auf Gesamtplatz 2 hinter der Französin Lilou Zepchi. Auch im Austria Cup, also der höchsten nationalen Bewerbsserie für den Sprungnachwuchs, führt eine Wienerin: Sara Pokorny (14) aus Meidling geht nach ihrem jüngsten Sieg auf der Laidereggschanze in Bischofshofen mit dem gelben Trikot, also der Gesamtführung der Schülerinnen-Klasse, in den Winter.

Und selbst bei den Allerjüngsten haben Kinder aus Wien in der gerade zu Ende gegangenen Mattensaison zugeschlagen: Albin Hauser (8) aus Wien-Hernals als Gesamtsieger der diesjährigen Internationalen Kindervierschanzentournee 2022 oder die Tournee-Tagessieger Paul Kaman, der neunjährige Stadtadler aus dem niederösterreichischen Himberg, in Reit im Winkl, Nicola Tedesco (10) aus Wien-Floridsdorf in Berchtesgaden und Nico Greilhuber, der elfjährige Stadtadler aus Wien-Währing, in Bischofshofen.

„Athletisches Potenzial"

„Vor ein paar Jahren hätten wahrscheinlich noch viele gelacht, dass soviele österreichische Skisprungtalente ausgerechnet aus Wien und Niederösterreich kommen“, sagt Bernhard Wadsak, der sportliche Leiter der Stadtadler. „Das zeigt wieviel athletisches Potential auch im flacheren Teil Österreichs für unser ÖSV-Team schlummert. Und das, obwohl wir noch immer keine eigene Nachwuchstrainingsschanze in Wien haben.“

Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer der Stadtadler mit den Kindern jedes Wochenende mindestens 100 Kilometer zur nächstgelegenen Schanze, zum Beispiel nach Mürzzuschlag oder Eisenerz in der Steiermark oder Hinzenbach und Höhnhart in Oberösterreich. Die Stadtadler kämpfen seit Jahren für eine Nachwuchstrainingsschanze in oder um Wien, wo Kinder im ganzjährigen Mattenbetrieb ökologisch und sportlich nachhaltig trainiert werden könnten. Derzeit engagieren sich etwa 200 Mitglieder im einzigen Skisprungclub in Wien und Niederösterreich.

