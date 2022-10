Oststeiermark: Region voller Lebensgefühl

Garten der Kulinarik: So facettenreich sich die Oststeiermark präsentiert, so vielfältig sind die Produkte der Region. ALMO, Hirschbirne und Apfel sind nur einige Produkte, die die Region kulinarisch auszeichnen.

Garten der Bewegung: In der Oststeiermark findet sich 365 Tage im Jahr die Möglichkeit der Bewegung an der frischen Luft. Während der warmen Monate laden Wanderungen oder Radtouren ein, die Landschaft von ihrer floralen Seite kennenzulernen. In den Wintermonaten hüllt sich die Landschaft in eine weiße Pracht und bietet mit ihren kleinen, aber feinen Schi- und Langlaufgebieten genau das Richtige für Familien.

Garten der Kultur. Dass Kunst und Kultur vielseitig sein können, zeigt der Garten der Kultur. Lassen Sie sich von ungewöhnlichen Ausstellungen und imposanten Kulturschätzen begeistern. Es werden auch Gelegen-heiten geboten, Brauchtum, Land und Leute näher kennenzulernen.

Garten der Ruhe & Inspiration. Wellness und Spa vom Feinsten, wetterunabhängig entspannen und den eigenen Akku wieder aufladen. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich und gönnen Sie Ihrem Körper und Geist Entspannung pur.