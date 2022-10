Die ganze Welt entdecken

COCO Weltweit Reisen ist Ihr kleiner, feiner Spezialist für individuelle Reisen in den Südpazifik und nach Lateinamerika. Das Team rund um Herbert und Clemens Frankenstein, Nina Winderl und Claudia Baumann hat mehr als 30 Jahre Erfahrung bei Reisen nach Australien, Neuseeland, in die Südsee und nach Papua-Neuguinea und hat auch viele Länder in Lateinamerika (u. a. Guatemala, Belize, Mexiko, Kuba, Peru . . .) bereits persönlich bereist. Dank knapp 100 Reisen in den Zielgebieten verfügt das COCO-Team über Destinationskenntnisse, mit denen wohl kaum ein anderer Reiseveranstalter mithalten kann, und hat viele Geheimtipps parat.

Reiselust, ganz sicher

Nach zwei Jahren mit geschlossenen Grenzen in vielen Ländern der Welt, ist die Lust auf Fernreisen groß. Besonders das Interesse an Reisen nach Australien, Neuseeland und auch in die Südsee ist dank der Grenzöffnungen in diesem Jahr wieder stark angestiegen. Durch die Grenzöffnungen ergeben sich wieder fantastische Kombinationsmöglichkeiten für Reisen, wie zum Beispiel eine Mietwagenreise durch Neuseeland mit einer Badeverlängerung auf den wundervollen Cook Islands.

Ganz egal, für welches Reiseziel Sie sich entscheiden, bei COCO Weltweit Reisen sind Sie in guten Händen. Von der Beratung über die Planung bis zur Durchführung Ihrer Traumreise. Auch während der Reise ist das Team jederzeit erreichbar. Das hat man auch zu Beginn der Coronakrise bewiesen, als man alle KundInnen, die zu der Zeit unterwegs waren, gut und unbürokratisch nach Hause gebracht hat.

Information Vier Schritte zu Ihrer individuellen Traumreise. Schritt 1 – Studieren Sie die Website und/oder die umfangreichen Kataloge – die COCO Tours Ihnen natürlich gerne zusendet. Schritt 2 – Nennen Sie dem Team Ihre Wünsche und Vorstellungen wie Reiseziele, bevorzugte Airlines, Stopover, Dauer, Budget . . . mittels E-Mail, Telefon, besuchen Sie COCO Tours zu einem Beratungsgespräch oder nehmen Sie die virtuelle Beratung in Anspruch. Schritt 3 – Jetzt ist COCO Tours am „Zug“ – anhand Ihrer Wünsche erstellt das Team Ihnen einen maßgeschneiderten Reisevorschlag. Schritt 4 – Nach Buchung Ihrer Reise erhalten Sie eine Bestätigung. Ihre umfangreichen Reiseunterlagen inklusive nützlicher Tipps erhalten Sie circa 10 bis 14 Tage vor Abflug.