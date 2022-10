Motorenrückrufe bescheren Hyundai und Kia Kosten in Milliardenhöhe

(c) imago images / ITAR-TASS (Peter Kovalev via www.imago-images.de)

Hyundai und Kia hatten in den Jahren 2015 und 2017 insgesamt 1,7 Millionen Autos in den USA wegen Motorenproblemen zurückgerufen. Auf die Austauschmotoren gaben die beiden Autobauer eine lebenslange Garantie.

Längst vergangene Motorenrückrufe haben für die südkoreanischen Autobauer Hyundai und Kia Folgekosten in Milliardenhöhe. Die beiden Unternehmen kündigten am Dienstag an, allein im dritten Quartal zusammen 2,7 Billionen Won (1,9 Milliarden Euro) an Belastungen zu verbuchen. Hintergrund sei eine steigende Zahl von Ersatzansprüchen, weil wegen der hohen Preise für Neuwagen und der Lieferengpässe bei den Autobauern viele Kunden in den USA ihre Gebrauchtwagen länger fahren.

