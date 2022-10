Herbstzeit für Kunst und Kultur

Nicht verpassen! Wiener Neustadt präsentiert abwechslungsreichen Programmbogen.

Die Tage werden kürzer, draußen kehrt Ruhe ein – Zeit, sich Kunst und Kultur zu widmen. Wiener Neustadt bietet nun einen abwechslungsreichen Programmbogen mit jeder Menge Highlights – von klassischen Konzerten bis hin zu modernem Erzähltheater. Hier ein kurzer Streifzug, der auch schon Lust auf 2023 machen soll . . .

Klarinettist Christoph Zimper: Konzert, Kunst und Märchen verschmelzen. Tim Cavadini

Volksmärchen, literarisch

Am 17. November lässt Klarinettist Christoph Zimper unter dem Titel „Lost Skin“ Konzert, Kunst und Märchen zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. Dabei vertonen fünf junge, internationale MusikerInnen das archetypische Volksmärchen über eine Robbenfrau und ihre ozeanische Heimat. Die zugrunde liegende literarische Fassung von Georg Blume wird von ORF-Stimme Daniela Knaller vorgetragen. Und um die Geschichte auch visuell zu erleben, stellt Sandkünstlerin Anna ­Vydyakina Szene für Szene aus Sand bildnerisch nach.

Mystik, musikalisch

Schaurig-schön wird’s am 18. November unter dem Titel „Zauberhafte Burg“ in der Militärakademie – mit zahlreichen geheimnisvollen Gestalten. „Kultur in der Burg“ erweckt Zauberer, Hexen, Feen, Geister und Gespenster mit Musik, Schauspiel, Erzählung und Gesang zum Leben und lässt die BesucherInnen in eine mystische Welt eintauchen. Als Gäste mit dabei: die J. M. Hauer-Musikschule mit Gaststar Agnes Palmisano, 4VoiceZ, die Wiener Neustädter Comedienbande, das Trio Amabile, das Sog.Theater und Miss Kater & Band.

Wortwiege Kasematten: großen Texten verpflichtet. Julia-Kampichler

Europa in Szene

In den Kasematten bleibt die „Wortwiege“ dem Theater der großen Texte und AutorInnen verpflichtet und ­präsentiert 2023 – im Anschluss an diesjährige Erfolge – abermals große europäische Narrative, Stoffe und Themen. Die nächste Ausgabe des Festivals „Europa in Szene“ im März steht unter dem Motto „Gedankenfreiheit“ – im Zentrum der Betrachtung: Friedrich Schiller. Von seinem Werk und Denken ausgehend, lassen sich zeitgenössische AutorInnen, BühnenkünstlerInnen und WissenschaftlerInnen ­inspirieren.

VirtuosInnen am Werk

Mit Beginn des Jahres 2023 findet das umjubelte „Bösendorfer Festival“ in den Kasematten seine Fortsetzung. Junge VirtuosInnen aus der ganzen Welt werden an der Seite von berühmten ­Persönlichkeiten aus Theater, Film und Fernsehen in eigens konzipierten Musik- und Literaturprogrammen ihre Debüts in Wiener Neustadt feiern und Stars aus den Genres Jazz, Weltmusik und Chanson auf ihre ganz persönliche Art einbetten. Intendant Florian Krumpöck konzipiert damit ein Klavierfest der ­besonderen Art.

Kulturhotspot

Glanzvolle Events, hochkarätige Namen, spannende Themen – Wiener Neustadt avanciert einmal mehr zum Kulturhotspot Niederösterreichs. Kommen Sie! Schauen Sie! Genießen Sie Kunst und Kultur in Wiener Neustadt.