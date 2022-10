Youtube und Instagram zensurieren Kunst-Ausstellung in Wien

Das Bank Austria Kunstforum zeigt Fotos von Helmut Newton. Die Pressekonferenz zur Ausstellung wurde mit einer Altersbeschränkung versehen, Instagram löschte ein Sujet gleich ganz.

Die Nacktfotografien von Helmut Newton zählen zu seinen wichtigsten Werken und lösten bis heute Kontroversen aus, auch in Wien: Das Bank Austria Kunstforum Wien stellt sein Werk in einer großen Schau namens „Legacy“ zur Diskussion und wurde nun selbst zensuriert. Auf seinem Instagram-Kanal postete das Kunstforum einen Bericht über die Ausstellung von ORF.at. Darauf zu sehen war auch Newtons Bild „Tied-up Torso“ von 1980. Es zeigt eine Frau, das Gesicht halb im Schatten verborgen, in Latexhandschuhen, der nackter Oberkörper mit einem Seil umschlungen ist. Instagram war das barbusige Sujet offenbar zu heikel, es wurde am Montagabend gelöscht.

Ähnlich erging es dem Kunstforum mit seiner Pressekonferenz am Dienstagvormittag: Diese wurde auf Youtube live gestreamt, dann jäh unterbrochen und mit einer Altersbeschränkung versehen. Wer ihr folgen wollte, musste angeben, älter als 13 Jahre zu sein.

Erzürnt über die Vorgehensweise ist jedenfalls Direktorin Ingried Brugger: „Der Google-Konzern schmückt sich einerseits mit den Federn, Museen und Bibliotheken zu digitalisieren, verhindert im gleichen Atemzug kulturelle Inhalte“, sagte sie. Bei der Pressekonferenz wurden Bilder der Ausstellung gezeigt, die in der größten Nachrichtensendung des Landes im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen waren, kritisierte sie. „Die Zensur von Youtube und Co. greift in das Grundrecht der Menschen auf Kulturgenuss und freien kulturellen Diskurs ein“.

Unverständlich findet man im Kunstforum, warum Influencer ihre nackte Haut nahezu uneingeschränkt monetarisieren könnten, aber Ausstellungen von den US-Tech-Giganten einer Zensur unterzogen würden, die jegliche Sprech- und Denkverbote einer zivilisierten Gesellschaft überschreiten, wie es in einer Aussendung des Ausstellungshauses heißt.

Auf der Eortikplattform statt auf Instagram

Diese Zensur von Kunstwerken ist nicht neu, einige Wiener Museen hatten bereits Probleme mit sozialen Netzwerken. Die Albertina mit TikTok: Ihr Account wurde gesperrt und anschließend gelöscht, weil sie Fotos halbnackter Frauen des japanischen Fotografen Nobuyoshi Araki gezeigt hatte. Das Leopold Museums hatte Probleme auf Facebook und Instagram wegen des Gemäldes „Liebespaar" (1914) von Koloman Moser. Selbst die Venus von Willendorf aus dem Naturhistorischen Museum wurde bereits von Facebook gelöscht – weil es als pornografisch befunden wurde.

Der Wien Tourismus ging vor einem Jahr in die Offensive und postete Werke auf dem Erotikportal „OnlyFans“. Ein Marketing-Gag, der weltweit Schlagzeilen machte. Eine „mögliche Zuflucht für nackte Kunst“, nannte etwa die „New York Times“ die Aktion.

