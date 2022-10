Auch Transformation hat ihren inneren Schweinehund

Die EU will die Industrie beim Wandel unterstützen. Wie eine „Transition“ gelingen kann am Beispiel der chemischen Industrie.

DER AUTOR Thomas Jakl (* 1965) ist Biologe und Erdwissenschaftler. Er arbeitete bis 1991 an der Uni Wien, wechselte dann ins Umweltministerium. Inzwischen ist er in leitenden Funktionen im Bereich des Umweltschutzes in verschiedenen nationalen und internationalen Institutionen tätig.

EU-Kommissar Thierry Breton hat einen wichtigen Prozess lanciert. Maßgeschneiderte „Transition Pathways“ sollen einzelnen Industriezweigen die Konturen des vor ihnen liegenden Wandels und die Etappenziele auf ihrem Weg verdeutlichen. Der „Transition Pathway“ für die chemische Industrie steht kurz vor der Veröffentlichung – eines kann man aus den letzten Entwürfen aber schon klar herauslesen.

Es sind zwei große Trends, denen sich dieser Industriezweig (wie viele andere auch) stellen muss: Digitalisierung und Maximierung der Ressourceneffizienz durch neue Geschäftsmodelle. Das ist wenig überraschend, kommen doch die weltweit führenden Unternehmensberatungen wie Accenture, KPMG, Roland Berger, etc. zu ganz ähnlichen Befunden. Es gilt, die verschiedenen Instrumente der Digitalisierung – Sensorik, Machine Learning, digitale Zwillinge, Blockchain-Technologie, virtuelle Realisierung – aktiv zu nutzen. Gleichzeitig werden die Unternehmen dazu aufgefordert, die Leistungen ihrer Produkte, also das, was der Anwender eigentlich benötigt, in das Zentrum ihrer Geschäftsmodelle zu stellen. Nicht Reinigungsmittel soll künftig verkauft werden, sondern gereinigte Fläche. Nicht Schmierstoffe werden künftig verkauft, sondern „Betriebsstunden, während derer ein Laufband geschmiert wird“. Beide Elemente (Digitalisierung und „As a service“-Geschäftsmodelle) führen zu dramatischen Steigerungen der Ressourceneffizienz bei allen Teilnehmern der Wertschöpfungskette. Vor allem, weil kein Teilnehmer mehr Interesse an maximalem Produktabsatz hat. Es wird ja die digital erfasste und optimierte Leistung des Produkts verkauft, nicht mehr das Produkt selbst.