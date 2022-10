St. Pölten gegen Wolfsburg: Wölfinnen aus zwei Fußballwelten

(c) Tom Seiss

St. Pölten gastiert zur Gruppenphasen-Premiere in Wolfsburg. Ralf Kellermann, Sportdirektor des deutschen Meisters, kennt und lobt die SKN-Arbeit, sieht allerdings akuten Handlungsbedarf bei der heimischen Liga.

Wien. Spitznamen und je sieben Meistertitel haben die Fußballerinnen von Wolfsburg und St. Pölten gemein, sonst ist das Duell zwischen deutschen und österreichischen „Wölfinnen“ zum Auftakt der Champions League ein höchst ungleiches. Während der deutsche Titelträger auch international vorn mitspielt, debütieren die SKN-Frauen am Donnerstag (18.45 Uhr, live, Dazn, YouTube) im AOK-Stadion in der Gruppenphase.

Eine historische wie wichtige Standortbestimmung, denn in der heimischen Liga ist St. Pölten ohne Konkurrenz. Mit dem 2:0 über Vizemeister Sturm Graz am Wochenende sind es 70 Ligaspiele ohne Niederlage, die Weichen Richtung achter Titel in Folge gestellt. „Ich habe mich gefreut, dass sie sich qualifiziert haben, denn ich weiß, wie sie arbeiten“, sagt Ralf Kellermann.