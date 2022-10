Georgias "blaues Wunder" ist vorbei

Von den Erfolgen der Demokraten 2020 ist in Georgia vor den Midterms nicht mehr viel zu spüren: Die Wähler sind enttäuscht, der republikanische Gouverneur ist beliebt – und in Opposition zu Donald Trump.

Einen schwarzen Umhang über den Schultern, ein Brokatkleid darunter, die Haare zu einer kunstvollen Frisur gesteckt. Stacey Abrams, Präsidentin der Vereinigten Erde, schreitet die Rampe eines Raumschiffs herab und verkündet, dass ihr Planet zurück in eine interstellare politische Allianz kehren wird.

Das war im März 2022. Abrams hatte einen Gastauftritt in der Fernsehserie „Star Trek“. Die Politikerin aus Georgia ist mittlerweile so berühmt, dass sich viele im Oktober 2022 die Augen reiben angesichts der Tatsache, dass Abrams in den Umfragen hinten liegt – und zwar nicht im Rennen um die Präsidentschaft einer Vereinigten Erde, sondern um das Gouverneursamt in Georgia.