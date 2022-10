Sängerin Hohenberger: Bewusst auf der „Sunnaseitn“

(c) Mirjam Reither

Katharina Hohenberger ist die treibende Kraft hinter „Wiener Brut“. Humor und wunderbarer Gesang prägen „Was morgen is“.

So ein Albumcover will oft die zentrale Idee kommunizieren. Diesfalls ist es eine Frau, die einen Köpfler ins Nichts macht.

Wie das zu verstehen ist, erklärt Katharina Hohenberger beim Frühstück im Cafe Engländer. Ein gutturales Lachen schickt sie voraus. „Das Bild ist von Thomas Weinberger. Was mir daran so gefällt, ist, dass die Frau angezogen ist und etwas Verrücktes macht. Gerade in unserer heiklen Zeit, wo Corona noch nicht zu Ende ist und es gleichzeitig Krieg und Inflation gibt, darf man sich nicht ängstigen. Jetzt muss man mutig sein.“