Constance Hotels im Indischen Ozean

Das sportlich-legere Constance Belle Mare Plage, geführt unter deutschsprachigem Management, ist am zwei Kilometer langen weißen Sandstrand an der Ostküste von Mauritius gelegen. Eingebettet in tropische Gärten, befindet sich das Resort inmitten einer wunderschönen Landschaft zwischen dem Ozean und den zwei exklusiven 18-Loch-Meisterschaftsgolfplätzen „Legend“ und „Links“, auf dem alle Gäste kostenfrei spielen können. Geschützt von einem vorgelagerten Korallenriff, ist das Hotel auch ideal für Wassersportler und Familien. Kinder sind hier gern willkommen und erleben im Constance Kids Club jede Menge Spaß. Das Resort bietet den Gästen eine breite Palette an Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Das „Constance Spa“ verwöhnt mit wohltuenden Massagen und Anwendungen. Neben 159 Zimmern und Suiten stehen 19 exklusive Pool-Villen im separaten Villenbereich mit absoluter Privatsphäre zur Verfügung.

Constance Ephelia Seychelles

Das Constance Ephelia mit Blick auf den Port Launay National Marine Park liegt an der wunderschönen Westküste von Mahé, der Hauptinsel der Seychellen. Das sportlich-elegante Resort befindet sich zwischen zwei weißen Sandstränden. Im „Constance Spa“ (das größte des Indischen Ozeans), werden die Gäste ausgiebig verwöhnt. Eine Besonderheit ist die zum Hotel gehörende Zipline sowie die Kletterwand. Eine üppige Vegetation umgibt die komfortabel gestaltete Hotelanlage mit insgesamt 266 Zimmern und Suiten sowie 47 luxuriösen Villen mit privatem Pool. Die Hillside-Villen bieten einen atemberaubenden Ausblick auf den Indischen Ozean.

Nachhaltigkeit & Umweltschutz Die Constance Hotels & Resorts bieten ihren Gästen nicht nur einzigartige Reiseziele und Erlebnisse, sondern engagieren sich auch für den Erhalt der natürlichen Umwelt. Die Hotels sind Green Globe zertifiziert und verfolgen ein nachhaltiges Konzept. Praktische Initiativen wurden ergriffen, darunter eine erhebliche Reduzierung des Plastikverbrauchs, ein Mangrovenaufforstungsprogramm und ein hauseigenes Recyclingsystem, das Meerwasser entsalzt und zur Wiederverwendung filtert. Es werden kurze Beschaffungskreisläufe bevorzugt und viele Produkte zunehmend in eigenen Gemüsegärten angebaut. Das Konzept „True by nature“ ist die perfekte Verbindung von erstklassigem Service und dem Schutz der Artenvielfalt. Ruefa Angebote: Constance Ephelia Seychelles ***** 10 Nächte Junior Suite mit HP & Flug pro Person ab 3855 Euro Constance Belle Mare Plage Mauritius ***** 7 Nächte Prestigezimmer/HP & Flug. pro Person ab 2375 Euro